В Оше начнут работы по открытию дороги на улице Нурматова

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев проинспектировал состояние самой большой улицы города – проспекта Масалиева. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в ходе мероприятия градоначальник обратил внимание соответствующих служб на многочисленные просьбы граждан по открытию дороги по улице Нурматова возле круговой развязки от улицы Масалиева до Шакирова (остановка Грензавод). Данная дорога в настоящее время перекрыта воинской частью №703.

Градоначальник дал поручение соответствующим службам начать работу по открытию данной дороги.

Также в рамках ознакомления с состоянием улицы Масалиева даны поручения демонтировать незаконные ограждения и заборы, а также объекты, вышедшие на красную линию, завершить разработку единого дизайн кода (стандарта для внешнего облика) коммерческих объектов.

Приведение в соответствие с нормами улиц города будет продолжено.