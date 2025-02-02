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В Оше начнут работы по открытию дороги на улице Нурматова

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Мэр города Ош Женишбек Токторбаев проинспектировал состояние самой большой улицы города – проспекта Масалиева. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в ходе мероприятия градоначальник обратил внимание соответствующих служб на многочисленные просьбы граждан по открытию дороги по улице Нурматова возле круговой развязки от улицы Масалиева до Шакирова (остановка Грензавод). Данная дорога в настоящее время перекрыта воинской частью №703.

Градоначальник дал поручение соответствующим службам начать работу по открытию данной дороги.

Также в рамках ознакомления с состоянием улицы Масалиева даны поручения демонтировать незаконные ограждения и заборы, а также объекты, вышедшие на красную линию, завершить разработку единого дизайн кода (стандарта для внешнего облика) коммерческих объектов.

Приведение в соответствие с нормами улиц города будет продолжено.


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URL: https://www.vb.kg/442505
Теги:
дороги, Ош, мэрия
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