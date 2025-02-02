Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 90.48 - 91.47

В России хотят наказывать мигрантов за необучение детей русскому языку

237  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство просвещения РФ предложило ввести меры ответственности для мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку и не были зачислены в учебные заведения. Проект соответствующего закона был опубликован на портале нормативных актов.

Если ребенок мигранта не сдает тест по русскому языку и не проходит дополнительные курсы, информация об этом направляется в органы опеки. После проверки условий проживания, соответствующие органы информируют МВД и комиссии по делам несовершеннолетних, что может привести к административным мерам в отношении родителей.

Кроме того, если в процессе обучения у ребенка, прошедшего тест, выявляется недостаточное знание русского языка для освоения образовательных программ, ему может быть предложено пройти повторное тестирование.

22 января Минпросвещения России подтвердило, что будет внедрено обязательное тестирование для детей мигрантов и лиц без гражданства, касающееся их уровня знаний русского языка. Эта информация была опубликована на сайте ведомства.

Согласно проекту постановления правительства, дети, поступающие в школы, будут проходить проверку на законность своего пребывания на территории России, а также на знание русского языка. Экзамен будет проводиться в государственных и муниципальных учебных учреждениях. Тестирование станет обязательным с 1 апреля 2025 года.

Источник: uz.kursiv.media


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442511
Теги:
дети, Россия, русский язык, трудовая миграция, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  