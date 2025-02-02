В России хотят наказывать мигрантов за необучение детей русскому языку

Министерство просвещения РФ предложило ввести меры ответственности для мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку и не были зачислены в учебные заведения. Проект соответствующего закона был опубликован на портале нормативных актов.

Если ребенок мигранта не сдает тест по русскому языку и не проходит дополнительные курсы, информация об этом направляется в органы опеки. После проверки условий проживания, соответствующие органы информируют МВД и комиссии по делам несовершеннолетних, что может привести к административным мерам в отношении родителей.

Кроме того, если в процессе обучения у ребенка, прошедшего тест, выявляется недостаточное знание русского языка для освоения образовательных программ, ему может быть предложено пройти повторное тестирование.

22 января Минпросвещения России подтвердило, что будет внедрено обязательное тестирование для детей мигрантов и лиц без гражданства, касающееся их уровня знаний русского языка. Эта информация была опубликована на сайте ведомства.

Согласно проекту постановления правительства, дети, поступающие в школы, будут проходить проверку на законность своего пребывания на территории России, а также на знание русского языка. Экзамен будет проводиться в государственных и муниципальных учебных учреждениях. Тестирование станет обязательным с 1 апреля 2025 года.

Источник: uz.kursiv.media