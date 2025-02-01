В Оше при получении взятки задержан главный инспектор Счетной палаты

Главный государственный инспектор Счетной палаты гражданин Т.А.А., задержан при получении взятки в размере 5 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, в период с 6 декабря 2024 года по настоящее время инспекторы Счетной палаты КР осуществляли проверку финансово-хозяйственной деятельности подразделений мэрии города Ош.

Руководитель группы проверяющих инспекторов Счетной палаты Т.А.А., в ходе проверки одного из структурных подразделений мэрии города Ош с целью положительного вынесения решения по итогам проверки вымогал денежные средства в размере 5000 долларов. Для этого он необоснованно затягивал сроки проверки и совершал противоправные действия.

Задержанный инспектор был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.