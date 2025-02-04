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Новые инструменты развития креативного предпринимательства обсудили в КР

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке состоялась международная научно-практическая конференция "Цифровая трансформация в сфере культуры и искусства".

Участники конференции, организованной Кыргызским государственным университетом культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой совместно с Международным деловым советом (МДС) и представительством Ассоциации IPCHAIN в Кыргызстане, обсудили актуальную тему - роль цифровых технологий в культурной и творческой индустрии. В условиях стремительного развития цифровых платформ музыканты и исполнители больше не ограничены географией - их творчество может быть услышано и оценено миллионами людей, независимо от места их проживания.

Международный деловой совет вот уже 24 года занимается защитой прав бизнеса и содействием экономическому развитию страны. Наряду с другими отраслями сфера искусства и креативная экономика в целом, имеющая высокий потенциал для развития, также нуждаются в поддержке, в том числе в сфере применения новых цифровых технологий.

"В этой связи мы с удовольствием откликнулись на инициативу по проведению конференции, призванной дать новые цифровые инструменты защиты прав, монетизации и предпринимательства в сфере искусства на основе передовых международных практик. На конференцию приехали представители около десятка стран, включая Казахстан, Молдову, Грузию и другие, ведущие эксперты в своем деле", - сообщил глава МДС Аскар Сыдыков.

Участники ознакомились с новыми направлениями в искусстве, в том числе с развитием стриминговых сервисов - онлайн-платформ, предоставляющих доступ к мультимедийному контенту в Кыргызстане.

"Приятно было видеть успехи нашего первого отечественного стримингового сервиса Etnomedia, а также отечественных креаторов в YouTube. Etnomedia уже насчитывает более 900 тысяч пользователей по всему миру, причем, по сообщениям авторов проекта, на их платформе размещены 95 процентов фильмов и сериалов, которые были произведены за всю историю кыргызского кинематографа", - сказал Аскар Сыдыков.

Также был анонсирован предстоящий запуск музыкального стримингового сервиса ARNA Music, созданного по примеру зарубежных аналогов. Обсуждали и возможности искусственного интеллекта (ИИ) в сфере искусства, например, сможет ли ИИ поставить "Гамлета" на сцене.

Саодат Шакирова, директор юридической компании АРТЕ, председатель комитета МДС по интеллектуальной собственности, поделилась историей успеха детского музыкально-развлекательного YouTube канала DBillions, благодаря которому миллионы детей обучаются через песни и танцы.

Одним из ключевых аспектов трансформации является использование цифровых платформ для защиты прав авторов и исполнителей.

"Такие платформы не только способствуют распространению музыки, но и защищают интеллектуальную собственность, предотвращая пиратство и незаконное использование контента", - сообщила Ырыс Турсуналиева, директор представительства Ассоциации IPChain в КР.

На конференции рассмотрены местные и международные примеры использования цифровых инструментов в музыкальной индустрии, а также вопросы сохранения национального культурного наследия и продвижения музыкального искусства Кыргызстана на международной арене. Говорили о проблемах и перспективах в музыкальной культуре и искусстве, важности ликвидации цифровой безграмотности, о влиянии цифровых технологий на музыкальное творчество, в частности, исполнителей кыргызской традиционной музыки.

"Надеемся, прошедшее мероприятие создаст площадку для дальнейшего взаимодействия в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и креативных индустрий, обмена опытом, совершенствования регулирования и использования международных практик в нашей стране", - заключил глава МДС.


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URL: https://www.vb.kg/442514
Теги:
МДС, музыка, культура, экономика, предприниматель, технологии
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