Минсельхоз провел мониторинг цен на мясопродукты в Бишкеке

Сотрудники Бишкекского городского управления Ветеринарной службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провели мониторинг цен на мясопродукты, реализуемые на крупных рынках города по состоянию на субботу. Оптовые цены на мясо следующие:

Ошский рынок:

Говядина - 530-570 сом

Конина – 500-550 сомов.

Баранина - 500-580 сом

Аламединский рынок:

Говядина - 480-535 сомов

Конина – 500-550 сомов.

Баранина - 535-560 сомов

Орто-Сайский рынок:

Говядина - 550-570 сом

Конина – 500-550 сомов.

Баранина - 500-550 сомов.