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Минсельхоз провел мониторинг цен на мясопродукты в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Сотрудники Бишкекского городского управления Ветеринарной службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провели мониторинг цен на мясопродукты, реализуемые на крупных рынках города по состоянию на субботу. Оптовые цены на мясо следующие:

Ошский рынок:

Говядина - 530-570 сом

Конина – 500-550 сомов.

Баранина - 500-580 сом

Аламединский рынок:

Говядина - 480-535 сомов

Конина – 500-550 сомов.

Баранина - 535-560 сомов

Орто-Сайский рынок:

Говядина - 550-570 сом

Конина – 500-550 сомов.

Баранина - 500-550 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/442516
Теги:
цены, мясо, Кыргызстан
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