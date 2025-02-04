Минсельхоз провел мониторинг цен на мясопродукты в Бишкеке

Сотрудники Бишкекского городского управления Ветеринарной службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провели мониторинг цен на мясопродукты, реализуемые на крупных рынках города по состоянию на субботу. Оптовые цены на мясо следующие:
Ошский рынок:
Говядина - 530-570 сом
Конина – 500-550 сомов.
Баранина - 500-580 сом
Аламединский рынок:
Говядина - 480-535 сомов
Конина – 500-550 сомов.
Баранина - 535-560 сомов
Орто-Сайский рынок:
Говядина - 550-570 сом
Конина – 500-550 сомов.
Баранина - 500-550 сомов.