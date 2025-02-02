Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 90.48 - 91.47

Осторожно! Телефонные мошенники запрашивают данные от имени Нацбанка

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Неизвестные лица звонят гражданам, представляются сотрудниками правоохранительных органов, а затем на связь выходит якобы работник Национального банка, присылающий поддельное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По информации пресс-службы, гражданам сообщают, что деньги с их банковских счетов якобы направляются за границу для финансирования военных действий. Мошенники требуют личные данные, обещая избежать проблем с законом.Национальный банк предупреждает, что это мошенники!

Нацбанк не обзванивает граждан, не отправляет удостоверения сотрудников через мессенджеры, не обслуживает физических лиц, не открывает счета гражданам и не проводит денежные расчеты с населением.

"Не верьте мошенникам и ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам. Единственной целью злоумышленников является доступ и кража ваших средств! Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите в банк и правоохранительные органы и попросите заблокировать карту или счет", – говорится в сообщении Нацбанка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442517
Теги:
мошенничество, Нацбанк Кыргызской республики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  