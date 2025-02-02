Осторожно! Телефонные мошенники запрашивают данные от имени Нацбанка

Неизвестные лица звонят гражданам, представляются сотрудниками правоохранительных органов, а затем на связь выходит якобы работник Национального банка, присылающий поддельное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По информации пресс-службы, гражданам сообщают, что деньги с их банковских счетов якобы направляются за границу для финансирования военных действий. Мошенники требуют личные данные, обещая избежать проблем с законом.Национальный банк предупреждает, что это мошенники!

Нацбанк не обзванивает граждан, не отправляет удостоверения сотрудников через мессенджеры, не обслуживает физических лиц, не открывает счета гражданам и не проводит денежные расчеты с населением.

"Не верьте мошенникам и ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам. Единственной целью злоумышленников является доступ и кража ваших средств! Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите в банк и правоохранительные органы и попросите заблокировать карту или счет", – говорится в сообщении Нацбанка.