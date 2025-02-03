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Время для реализации новых проектов. Гороскоп с 3 по 9 февраля

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Луна будет расти в течение всей недели, а планетарный фон благоприятный, что будет способствовать реализации новых проектов, покупкам, инвестициям, а также развлекательным поездкам. Возможно как возвращение давних клиентов, поскольку Марс продолжает ретроградное движение, так и появление новых. Вместе с тем удастся претворить в жизнь давно задуманные планы. Время перезагружать личные отношения, а также менять сложившиеся привычки, которые мешают гармонии в отношениях.

Овен – разобравшись в себе, вы поймёте над чем важно поработать, дабы улучшить личные отношения и преуспеть в карьере или учёбе. Заодно полезно заняться здоровьем. Силы вам понадобятся для многочисленных поездок, встреч и общения. По-иному выстраивая диалог, принимая допущенные ранее ошибки и просчёты, вы переформатируете круг личного общения и станете больше уделять времени тому с кем вам по пути, но отдалитесь от тех, кто попусту тратил ваше время, занимая его пустыми разговорами. Успех возможен в деловом общении, а также в учёбе.

Телец – полезно обсудить значимые вопросы с руководством и влиятельными людьми, решить вопросы с документами, пока обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Упустив момент, вы можете столкнуться непониманием и нежеланием идти вам на встречу. В вашу пользу решатся финансовые вопросы. Полезны советы давних знакомых. Благодаря полученной информации, вы простоите планы на будущее и приступите к их реализации. Продуктивно сложатся поездки, а также деловые и дружеские встречи.

Близнецы – дела на работе будут идти своим чередом, а потому без особых хлопот удастся пополнить казну, застать нужных людей для оформления документов, решения значимых вопросов. Существенные изменения претерпят личные отношения. Полученные сообщения в корне поменяют ваши планы, а потому предстоит срочно направляться в поездку, либо встречать друзей, близких людей, которые решат встретиться с вами. Состоявшиеся свидания внесут приятные коррективы в личную жизнь.

Рак – с появлением давних деловых партнёров, либо друзей, жизнь станет динамичнее. С их подачи вы приступите к реализации давно задуманных планов, и первые результаты вдохновят вас на новые победы. Удастся определиться с направлением учёбы, особенно если планируете учёбу за рубежом. Заметное оживление в вашу жизнь внесут изменения на работе или собственном бизнесе. Следуя по пути преобразований, вы сможете адаптироваться к новым трендам, увеличивая доходы, а также продвигаясь по карьерной лестнице.

Лев – прислушиваясь к собственной интуиции, вы удачно распорядитесь деньгами, совершив удачные вложения и покупки. Полученные известия удивят, поскольку потребуют принятия решений по незапланированным поездкам, а также изменят привычный круг общения. Ваш отъезд или кого-либо из близких людей побудит к необходимости общению с новыми знакомыми. Все эти преобразования положительно отразятся на личной жизни.

Дева – сохраняя общение с проверенными временем людьми, вам проще будет согласиться на кардинальные изменения в работе. Советы и мнения давних знакомых помогут сориентироваться в новых условиях и заметить скрытые возможности. Движение по пути перемен создаст новые источники доходов, существенно увеличив финансовые потоки в обозримом будущем. Удастся выйти на влиятельных людей, от решения которых многое зависит.

Весы – удастся стабилизировать положение на работе и в собственном бизнесе. Благополучно и последовательно будут решаться вопросы, в том числе и с документами. Аудиенция с влиятельным человеком может решить вопрос с карьерным продвижением. В отношениях с друзьями и близкими людьми наступает пора значимых изменений. Разговоры, от которых постоянно уходили состоятся и помогут многое узнать друг о друге, что и позволит вывести отношения на новый уровень.

Скорпион - преобразования в доме начнутся незапланированно. Взявшись за дело, вы предотвратите возможные поломки, а обновления в доме поспособствуют и преобразованиям в отношениях с домочадцами. С пользой сложатся поездки, общение с людьми издалека и различные мероприятия, как деловые, так и развлекательные. Вы сумеете осуществить давние мечты и планы, восстановить дружеские и деловые отношения.

Стрелец – не состыковки в документах будут устранены, что поможет в решении проблем с недвижимостью и финансами. Возможно получение ожидаемых давно доходов, что позволит рассчитаться с собственными долгами, либо совершить покупки. Поправится здоровье и лечебные процедуры будут этому содействовать. Перемены в личных отношениях могут волновать своей неопределённостью в начале, но в дальнейшем вы будете рады такому повороту событий.

Козерог – откровения любимого человека и родственников станут неожиданностью, зато вам станет легче понять друг друга, избавиться от обид и с понедельника начать строить отношения на новом уровне. Совместные дела наконец-то выйдут из фазы обсуждения и будут сделаны реальные шаги для развития сотрудничества. Успешно пройдут переговоры. Предстоят знакомства с людьми, с которыми вы построите длительные деловые отношения. Советы, которые они вам дадут, существенно расширят ваши возможности.

Водолей – разобравшись в собственных чувствах, вы сможете понять, чего вы ждёте от отношений. Решившись на расставания с некоторыми из близких знакомых, вы избавитесь от тех, кто мешал вашей личной жизни. Влиятельные люди начнут реагировать на направленные вами запросы. Они посодействуют в оформлении документов, а также карьерному росту. В вашу пользу сыграют рекомендации людей, с которыми вы сотрудничали долгие годы.

Рыбы – деловые и дружеские встречи, участие в различных презентациях, совещаниях и прочих мероприятиях будут идти своим чередом, позволяя вам проявить себя, достичь поставленных давно целей. Благодаря размеренному ритму в делах и учёбе появится возможность заняться здоровьем, а также давно назревшими покупками. Цикл оздоровительных процедур восстановит здоровье и наполнит силами для дальнейших свершений.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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