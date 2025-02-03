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В Майлуу-Суу сотрудники милиции избили граждан, возбуждено уголовное дело

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области в отношении сотрудников милиции возбуждены уголовные дела по статьям 338 ("превышение власти с применением насилия") и 280 ("хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что сотрудники УВД города Майлуу-Суу М.А., К.Н. и другие, превышая свои служебные полномочия, избили нескольких граждан и применили к ним насилие.

В настоящее время главным управлением ГКНБ по Джалал-Абадской области ведется следствие и выясняются все обстоятельства произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/442538
Теги:
Генеральная прокуратура, Джалал-Абадская область, избиение, милиция
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