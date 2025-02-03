Теннисистка из Бишкека Саара Мызаева победила на международном турнире

Юная звезда кыргызского тенниса Саара Мызаева одержала блестящую победу на Международном турнире Азиатской федерации тенниса среди юношей и юниорок до 14 лет, который проходил с 13 по 23 января в городе Маскат (Оман). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в престижных соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из 13 стран, включая Бахрейн, Ирак, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, Таджикистан, ОАЭ и Йемен.

Кыргызстан на турнире представляли три молодых теннисиста, среди которых ярко выделилась воспитанница СДЮШОР им. С. Джуманазарова Саара Мызаева.

Юная теннисистка показала впечатляющую игру и уверенность на корте, что позволило ей завоевать золотую медаль в личном зачете среди девочек до 14 лет. Но на этом Саара не остановилась - вместе с партнершей она одержала победу и в парном разряде, став абсолютной чемпионкой турнира. Этот триумф стал настоящим прорывом для кыргызского тенниса и ярким примером для всех юных спортсменов страны.

Соревнования в Маскате стали важной площадкой для популяризации тенниса в Азии и предоставили участникам возможность заработать международные рейтинговые очки. Кроме того, турнир служил отборочным этапом для Чемпионата ITF Азии, что делало его еще более значимым для участников.

Победа Саары Мызаевой - это не только личное достижение спортсменки, но и значимый вклад в развитие кыргызского спорта. Ее успех вдохновляет новое поколение теннисистов и поднимает престиж страны на международной арене.