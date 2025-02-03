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Дорожная карта будущего: как и почему меняется КРСУ

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На днях Кыргызско-Российский Славянский университет и горнорудная компания "Альянс Алтын" подписали Дорожную карту сотрудничества.

Это, пожалуй, исторический документ, который позволит укрепить связи между образованием и промышленностью. Документ, рассчитанный на 2024–2026 годы, направлен на подготовку специалистов, которые не просто выйдут со знаниями в дипломе, а будут готовы к реальной работе в одной из ключевых отраслей страны.

Как отметил и. о. ректора КРСУ Сергей Волков, интеграция университета с бизнесом - это не просто тренд, а необходимость. В свою очередь, генеральный директор ОсОО "Альянс Алтын" Сабир Рахматов подчеркнул, что для компании важно не только обучать сотрудников, но и внедрять инновации, которые приходят из науки.

Партнерство будет включать регулярную оценку результатов, что позволит адаптировать программу под текущие потребности сторон. Это гибкость, которой часто не хватает в образовательных учреждениях, но которая жизненно важна для успешной подготовки кадров.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова называет соглашение, подписанное между КРСУ и компании "Альянс Алтын", первым шагом к полноценному внедрению дуального обучения в КР.

"В нашей стране уже много лет говорят о дуальном обучении, но, к сожалению, до сих пор этот подход так и не был реализован. Многие до конца не понимают, что оно из себя представляет. Дуальное обучение - это система профессионального образования, при которой практическая подготовка проходит непосредственно на рабочем месте, а теоретическая - в образовательной организации. Однако на практике у нас пока не создана полноценная система, где студенты могли бы одновременно получать теоретические знания в учебных заведениях и применять их в реальных условиях на предприятиях", - говорит Строкова.

По ее словам, образовательная инициатива на базе месторождения Джеруй предполагает разработку более 10 образовательных курсов по безопасности и инновациям в горнодобывающей отрасли, технической диагностике оборудования, рекультивации природных территорий и другим актуальным направлениям. Обучение будут проходить не только студенты, но и руководители, инженеры и технический персонал компании "Альянс Алтын". Таким образом, создается взаимовыгодная система: студенты смогут проходить практику на Джеруе, а работники предприятия - повышать свою квалификацию в КРСУ.

"Это особенно важно, поскольку Кыргызстан - горная страна, и горнодобывающая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики, способных формировать значительную часть государственного бюджета. Вместо привлечения иностранных специалистов мы сможем готовить собственные высококвалифицированные кадры", - считает эксперт.

Она отмечает, что запланированные совместные научные исследования, направленные на повышение эффективности горных работ и разработку экологически безопасных технологий, особенно важны, поскольку устойчивое развитие горнодобывающей промышленности требует научного подхода и внедрения инновационных решений.

"Раньше о дуальном обучении говорилось много, однако реальной базы для его внедрения не было. Я также знаю, что в Кыргызстане есть лицей, который работает по шведской модели, где уже были попытки внедрения элементов дуального обучения. Однако в целом в нашей стране образование и производство остаются разобщенными, что неэффективно. Ведь если выпускники не могут применить полученные знания на практике, то какой в этом смысл? Более того, технологии быстро развиваются, и знания, полученные в университете, могут устареть еще до момента выпуска", - отмечает Евгения Строкова.

Она убеждена, что создание полноценной системы дуального обучения - это не только шаг вперед в развитии образования, но и серьезный вклад в экономику страны.

Нужно отметить, что партнерство с "Альянс Алтын" - только часть масштабных изменений, которые сегодня переживает КРСУ. Университет не просто планирует стать более конкурентоспособным, но и трансформируется в полноценный образовательный центральноазиатских хаб.

Во-первых, запланировано строительство нового кампуса с технопарком, клиникой, общежитиями и спорткомплексом. Уже ведутся переговоры о предоставлении земли, а российская сторона готова вложить в проект около 15 млрд рублей.

Во-вторых, университет стремится увеличить число студентов почти в два раза - с 8,5 тысячи до 15 тысяч человек к 2040 году. Это значит, что придется не только расширять инфраструктуру, но и пересматривать подход к обучению.

"Предметы, дисциплины и направления, которые мы сегодня преподаем, частично уже устарели и решением этой задачи придется заниматься комплексно. Внимания заслуживает и возраст преподавательского состава. Сейчас средний возраст преподавателей у нас 65+. Мы с уважением относимся к коллегам, но при этом понимаем, что будущее за молодежью и ее надо сегодня стимулировать. Всего 7% преподавательского состава младше 39 лет. Мы видим, где и какие решения надо принимать для того, чтобы процесс работы пошел", - так комментировал планы вуза в интервью российскому информагентству ТАСС и.о. ректора КРСУ Сергей Волков.

Планируется создать при вузе миграционный центр, который поможет выпускникам искать работу не только в Кыргызстане, но и за его пределами.

В конце 2024 года в университете была проведена стратегическая сессия, в ходе которой преподаватели и студенты обсуждали пути развития вуза. В работе даже использовался искусственный интеллект. Результат? Четкое понимание, что без изменений КРСУ не сможет конкурировать ни с зарубежными, ни с местными университетами.

В числе первых шагов - увеличение числа учеников школы при университете до 1000 человек, открытие детского сада, возобновление работы поликлиники, создание института МЧС.

Кстати, по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ, общеобразовательная школа КРСУ стала бесплатной. Это важное нововведение направлено на расширение доступности качественного образования для школьников и поддержку их семей.

Школа КРСУ традиционно обеспечивает высокий уровень среднего образования, что подтверждается достижениями ее выпускников. В 2024 году выпускница школы набрала наивысший балл по результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ), что стало ярким свидетельством качества подготовки учащихся.

В итоге КРСУ движется к тому, чтобы стать не просто университетом, а полноценной экосистемой, где образование будет тесно связано с наукой, промышленностью и мировыми стандартами.


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URL: https://www.vb.kg/442543
Теги:
Джеруй, образование, Россия, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, КРСУ
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