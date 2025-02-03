Кыргызстан и Turkish Airlines обсудили развитие авиасообщения

В Стамбуле состоялась встреча торгового представителя Министерства экономики и коммерции КР в Турции Чынгыза Токтобекова и руководства ОАО "Кыргызстан Аэропорттору" с председателем Совета директоров и исполнительного комитета авиакомпании Turkish Airlines Ахметом Болатом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждались вопросы развития авиасообщения между Кыргызстаном и Турцией, расширения сотрудничества и перспективных планов. Также стороны обменялись мнениями о модернизации аэропортной инфраструктуры Кыргызстана, повышении качества обслуживания пассажиров и совместных проектах, направленных на развитие туристического и бизнес-секторов двух стран.

ОАО "Кыргызстан Аэропорттору" выразило заинтересованность в углублении сотрудничества с крупнейшими турецкими авиакомпаниями. Ожидается, что это позволит расширить международные транспортные возможности Кыргызстана и положительно скажется на авиационной отрасли страны.