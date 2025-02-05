В КР рассматривается вопрос о запрете на экспорт картофеля

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в целях предотвращения спекуляции цен на социально значимые продукты, а также обеспечения продовольственной безопасности и для недопущения неоправданных повышений цен на продовольственные товары, рассматривает вопрос о введении временного ограничения на экспорт картофеля.

Напомним, что 1 февраля 2025 года министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам, связанным с ценами на продукты питания в стране.

В ходе которого было поручено Министерству экономики и коммерции, Службе антимонопольного регулирования, полномочным представительствам Президента в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления об осуществление тщательного контроля за ценами на продукты питания.