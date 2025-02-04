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Боксеры из Кыргызстана выступают на турнирах в Сербии и Испании

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- Самуэль Деди Ирие
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Боксеры из Кыргызстана выступают на представительных турнирах в Сербии и Испании. Об этом сообщают Федерация бокса КР.

По их данным, международный турнир "62 Belgrade Winner-2025" проходит в Белграде (Сербия) с 3 по 10 февраля. В составе команды - 12 боксеров под руководством главного тренера Улана Сагынбаева и тренера Темирлана Осмонова.

Еще один турнир по боксу, в котором примут участие кыргызстанцы, это BoxAm-2025 в Ла-Нусии (Аликанте, Испания) с 3 по 9 февраля. В составе нашей команды - 10 боксеров. Главный тренер - Тологон уулу Данияр, старший тренер - Акыйкат Абаев.

- Эти турниры - прекрасная возможностью проверить свою подготовку, набраться опыта и показать свою силу на ринге, - сообщает Федерация бокса КР. - Пожелаем нашим спортсменам успехов и ярких побед!

Источник: sport.kg


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URL: https://www.vb.kg/442559
Теги:
бокс, турнир, Испания, Сербия, Кыргызстан
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