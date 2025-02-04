Матвейчук: "КР называют прекрасной страной для кинематографии"

Кино всегда объединяло людей. Поэтому, в Москве мы именно создали эту атмосферу объединения, единства духа, такого старого, доброго нашего советского кино. С 17 по 21 октября 2024 года в Москве прошел первый международный фестиваль кино стран Евразии – "Евразия – Кинофест". Форум собрал более 250 кинематографистов со многих стран. И сегодня с помощью современных технологий, современных форм общения и интеграции киноиндустрии в современном пространстве мы постарались его адаптировать под те новые условия. Я думаю, что здесь каждый нашел себе по душе то, что-то новое, не только друзей, но и команду, которая дальше готова идти. Об этом журналистам заявил руководитель Департамента международных программ и проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук.

Он подчеркнул, что большой блок сделан на образовательной программе.

"Мы даже на ней зацикливались не меньше, чем на конкурсной программе. Максимально подошли трепетно к проведению круглых столов, чтобы это были действительно важные, актуальные темы, хорошие ключевые эксперты и спикеры. Ну и, конечно, аудитория, которая желала там присутствовать. К тому же, на фестиваль мы привезли очень большое количество молодежи, дали возможность им почувствовать эту атмосферу кино, кинофестиваля. Также в рамках кинофестиваля, что немаловажно, у нас была грантовая поддержка", - отметил Матвейчук.

По его словам, Кыргызстан, называют прекрасной страной для кинематографии. Это еще и площадка для киносъемок.

"В этом отношении этот фестиваль преследует прекрасную цель - объединения всех кинематографистов на постсоветском пространстве", - добавил Матвейчук.