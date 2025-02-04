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"Эхо "Евразия-Кинофест": 53 фильма из 19 стран в Кыргызстане

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- Виктория Гунгер
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То, что организация "Евразия" придумала такой кинофестиваль, на мой взгляд, очень важно. Это какое-то особое, знаковое событие. Об этом журналистам заявил продюсер, режиссер Сергей Новожилов.

Он отметил, что на нынешнем фестивали "Евразия-Кинофест" участвуют 53 фильма из 19 стран.

"Уже идут показы. Мы хотели представить режиссеров, участников, которые приехали представить свои фильмы. Это фильм "Угермия", Таджикистан. Ширзот Назаров, "Кучео-старичье", Узбекистан, Анатолий Кинжубаев, продюсер и др. Жюри всех конкурсов было тоже международное. Абсолютно все страны направили своих представителей в качестве членов жюри, это тоже было очень важно. Мы постарались, чтобы никто не был обделен вниманием. Более того, на церемониях открытия и закрытия принимали участие артисты всех государств, участников фестиваля. И мы надеемся, что сегодняшний кинофестиваль будет эффективным, объединяющим и успешным", - заключил Сергей Новожилов.

Напомним, со 2 по 5 февраля 2025 года в Бишкеке проходит Международный Кинофорум Фестиваля Кино Стран Евразии "Эхо "Евразия-Кинофест" Организатором события выступает автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия".


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URL: https://www.vb.kg/442575
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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