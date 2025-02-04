Кинофестиваль "Евразия-Кинофест" побудил к созданию молодежного сообщества

Сегодня в Бишкеке состоялось первое заседании "Молодежной Ассоциации Кинематографистов Евразии" ("МАКЕ"). В мероприятии принимают участие восемь стран: Кыргызстан, Россия, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Армения и Белоруссия.

Сегодня в молодёжном сообществе МАКЕ состоит более 150 молодых лидеров киноиндустрии стран ЕАЭС. Кинофест также позволил выявить проблематику. Он показал, что сегодня молодежное кино в странах Евразии нуждается в поддержке, не только финансовой, но и образовательной.

"Молодые и талантливые кинематографисты чаще всего уходят в коммерческие проекты, не несущие в себе никакой идеологической и культурной ценности. В итоге они не могут реализовать свой собственный творческий потенциал. Задача "АНО "Евразия" поддерживать молодёжные проекты. Молодежная Ассоциация Кинематографистов Евразии - это важный инструмент по продвижению традиционных ценностей сквозь призму современного кинематографа ", - подчеркнул Вячеслав Матвейчук - руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия".

По словам участников заседания, эта живая встреча побудила к развитию молодёжных кинокластеров стран, а также формированию творческих единомышленников. В рамках встречи молодые кинематографисты проявили инициативу с тем, чтобы рассказать о своих традиционных ценностях, родном языке и гуманитарных миссиях, направленных на поддержку международных отношений.

Напомним, со 2 по 5 февраля 2025 года в Бишкеке проходит Международный Кинофорум Фестиваля Кино Стран Евразии "Эхо "Евразия-Кинофест" Организатором события выступает автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия".