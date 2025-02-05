Умер принц Ага Хан IV - духовный лидер исмаилитов

В Лиссабоне на 89-м году жизни умер духовный лидер исмаилитов мира, принц Карим Ага Хан IV, известный своей благотворительной деятельностью. О его смерти сообщила благотворительная организация Aga Khan Development Network.

"Его Высочество принц Карим аль-Хуссаини, Ага Хан IV, 49-й наследственный имам шиитов-исмаилитов и прямой потомок пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), мирно скончался в Лиссабоне 4 февраля 2025 года в возрасте 88 лет в окружении своей семьи", - говорится в сообщении.

Ага Хан, чьи предки бежали из Персии в Индию два века назад, родился в Швейцарии и провел большую часть своей жизни во Франции, несмотря на британское гражданство, отмечает Daily Mail. Считается, что Ага Хан был прямым потомком пророка Мухаммеда по линии его дочери Фатимы и двоюродного брата и зятя пророка Хазрата Али.

В юности принц Карим хотел поступить в Массачусетский технологический институт и изучать естественные науки, однако по настоянию деда, Ага-хана III, окончил Гарвардский университет, став специалистом по истории ислама. В 1957 году после смерти деда двадцатилетний принц Карим стал 49-м имамом исмаилитов-низаритов и Ага-ханом IV.

Центр Ага Хана в Лондоне является домом для Фонда Ага Хана, Института по изучению мусульманских цивилизаций при Университете Ага Хана и Института исмаилитских исследований.

В 2023 году Фонд Ага Хана выделил в общей сложности 58,13 млн фунтов стерлингов на благотворительную деятельность с целью содействия и обеспечения развития образования, здравоохранения, развития сельских районов, охраны окружающей среды и поддержки организаций гражданского общества в разных странах, включая Таджикистан и Афганистан. Благотворительные организации Ага Хана управляют сотнями больниц, образовательных и культурных проектов, в основном в развивающихся странах. Принц основал Nation Media Group, которая стала крупнейшей независимой медиа-организацией в Восточной и Центральной Африке.

В Таджикистан Ага Хан IV впервые приехал в 1995 году. День первой встречи с последователями в этой стране – 25 мая - исмаилитская община республики ежегодно отмечает как День света или День встречи – Рузи нур (Дидор). Считается, что Ага Хан IV спас памирцев в 1990-е годы. Продовольственная гуманитарная помощь, оказанная Ага-ханом населению ГБАО в годы гражданской войны, спасла людей от массового голода, отмечает "Азия-плюс".

У Ага Хана было два брака и четверо детей. Ожидается, что преемником скончавшегося принца станет его старший сын – 53-летний принц Рахим.