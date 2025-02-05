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Первоклассникам Кыргызстана предоставят дополнительную неделю каникул

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В третьей четверти 2024–2025 учебного года учащимся 1-х классов предоставят дополнительную каникулярную неделю. Об этом Министерство образования и науки сообщило агентству "Кабар".

Так, первоклассники школ в городе Бишкек выйдут на каникулы с 10 февраля.

Что касается школ в регионах страны, то точная дата каникул будет определена совместно с районными управлениями образования.

Отметим, что недельные каникулы для учащихся 1-х классов предусмотрены базисным учебным планом Министерства образования и науки.


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URL: https://www.vb.kg/442600
Теги:
дети, школа, Бишкек, каникулы
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