Первоклассникам Кыргызстана предоставят дополнительную неделю каникул

В третьей четверти 2024–2025 учебного года учащимся 1-х классов предоставят дополнительную каникулярную неделю. Об этом Министерство образования и науки сообщило агентству "Кабар".

Так, первоклассники школ в городе Бишкек выйдут на каникулы с 10 февраля.

Что касается школ в регионах страны, то точная дата каникул будет определена совместно с районными управлениями образования.

Отметим, что недельные каникулы для учащихся 1-х классов предусмотрены базисным учебным планом Министерства образования и науки.