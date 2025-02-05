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КНР и КР подписали важные протоколы в области сельского хозяйства

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- Светлана Лаптева
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В рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику подписаны важные протоколы с Главным таможенным управлением Китая, направленные на укрепление двусторонних экономических связей и упрощение таможенных процедур между двумя странами. Подписанные протоколы касаются ключевых вопросов в области экспорта товаров, таких как фасоль, мясо птицы, субпродукты, шерсть и кашемир, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В частности, подписаны следующие документы:

• Протокол по фитосанитарным требованиям для экспорта фасоли из Кыргызской Республики в Китай, заключенный между Министерством сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

• Протокол об инспекции, карантине и санитарных требованиях к мясу птицы, экспортируемому из Кыргызстана в Китай, подписанный между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

• Протокол об инспекции, карантине и ветеринарно-санитарных требованиях к мытой шерсти и кашемиру, экспортируемым из Кыргызской Республики в Китай, заключенный между Ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

Подписанные протоколы предусматривают ряд мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия в сфере таможенного контроля, упрощение процедур для экспорта указанных товаров, а также улучшение условий для бизнеса и прозрачности в торговых операциях. Эти соглашения открывают новые возможности для кыргызстанских компаний и предпринимателей, значительно облегчая доступ на китайский рынок.

Кроме того, в ходе визита состоялась Консультативная встреча представителей бизнеса Кыргызской Республики с деловыми кругами Китая. Встреча, организованная в Пекине, стала важной платформой для обсуждения перспектив и новых возможностей для инвестиционного сотрудничества, а также вопросов развития совместных проектов

.

Особое внимание было уделено проекту строительства кыргызско-китайского демонстрационного парка современной сельскохозяйственной промышленности. Между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Хэбэйским ООО удобрения "Бай Доу Цзя" был подписан дополнительный протокол, увеличивающий сумму инвестиций в проект с 260 млн долларов США до 410 млн долларов США. Этот проект предполагает строительство завода по производству минеральных удобрений, который станет важным шагом для развития сельского хозяйства в Кыргызстане.

Отметим, что с 2017 года Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики ведет переговоры с китайскими партнерами по строительству завода по производству минеральных удобрений. В 2019 году в рамках Кыргызско-Китайского бизнес-форума в Бишкеке был подписан Меморандум о строительстве завода с китайской компанией Хэбэй "Бай Доу Цзя", а в мае 2023 года, в ходе государственного визита Президента Кыргызской Республики в Китай, было подписано Инвестиционное соглашение на сумму 260 млн долларов США.

Кроме того, в рамках проекта "Зеленый индустриальный парк "Один пояс, один путь" в Кыргызстане" между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и China Railway Express Silk Road International (Shaanxi) Operation Co., Ltd. подписано соглашение на сумму 1 миллиард юаней, а также соглашение с Changshu Silk Road Import Export Trade Co., Ltd. на сумму 1 млн долларов США.

Стороны выразили уверенность, что достигнутые соглашения станут залогом успешного и долгосрочного партнерства, которое принесет взаимную выгоду для народов Кыргызстана и Китая.


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URL: https://www.vb.kg/442608
Теги:
Китай, сельское хозяйство, Кыргызстан
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