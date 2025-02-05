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Кыргызстан отменяет перенос выходных в 2025 году: что изменилось

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- Назгуль Абдыразакова
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Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление, отменяющее ранее принятое решение о переносе выходных дней в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее, 30 декабря 2024 года, было принято постановление, касающееся переноса выходных для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, работающих по пятидневному графику. В соответствии с ним, ряд выходных дней в 2025 году был перенесен на другие дни января и мая.

Однако, с учетом вступления в силу новой редакции Трудового кодекса 28 января 2025 года, возникла необходимость отмены данного постановления.


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URL: https://www.vb.kg/442610
Теги:
Трудовой кодекс, Кыргызстан, кабмин, работа
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