Кыргызстан отменяет перенос выходных в 2025 году: что изменилось

Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление, отменяющее ранее принятое решение о переносе выходных дней в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее, 30 декабря 2024 года, было принято постановление, касающееся переноса выходных для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, работающих по пятидневному графику. В соответствии с ним, ряд выходных дней в 2025 году был перенесен на другие дни января и мая.

Однако, с учетом вступления в силу новой редакции Трудового кодекса 28 января 2025 года, возникла необходимость отмены данного постановления.