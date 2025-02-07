Трамп заявил, что США "займут сектор Газа"

США поспособствуют развитию сектора Газа, которое "обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья" в разрушенном войной регионе, и он превратится в "ближневосточную Ривьеру", заявил Трамп, не исключив отправку войск

Соединенные Штаты готовы "занять сектор Газа" и приступить к "расчистке" эксклава, заявил президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"США возьмут под свой контроль сектор Газа, и мы займемся им, - заявил Трамп (цитата по CNN). - Мы будем владеть им и будем нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия".

В секторе нужно "расчистить местность" и избавиться от разрушенных зданий, сказал республиканец. США поспособствуют экономическому развитию, которое "обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья", пообещал он.

Республиканец также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа. "Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Если необходимо, мы это сделаем. Мы собираемся занять эту часть и развивать ее", - добавил он. В ходе предвыборной кампании политик обещал не допустить участия американских войск в военных действиях за рубежом.

По мнению президента США, разрушенный войной сектор, где живут более 2 млн человек, может со временем превратиться "в Ривьеру Ближнего Востока", где могли бы обосноваться не только палестинцы, но и "люди со всего мира". "Это будет просто великолепно", - сказал Трамп, заявив, что его план может принести "великий мир" всему региону. Он добавил, что посетит сектор Газа, Израиль и Саудовскую Аравию, не уточнив сроков.

Нетаньяху, комментируя намерения республиканца, сказал: "Я думаю, что это может изменить историю. И я думаю, что действительно стоит пойти по этому пути".

Трамп прежде не раз озвучивал предложение переселить палестинцев из сектора в Египет и Иорданию, заявляя, что регион превратился в "площадку под снос" и стал "очень опасным" местом для проживания. По его мнению, жители остаются в Газе только потому, что "у них нет альтернативы". Арабские страны и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас предложение отвергли. Идею раскритиковал и ХАМАС, контролирующий Газу, посчитав, что она станет "путем к созданию хаоса".

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Один из этапов предусматривает трех-пятилетний план восстановления Газы. Однако высокопоставленные чиновники в администрации Трампа считают, что восстановление займет гораздо больше времени, на это уйдет не менее 10–15 лет.

Источник: rbc.ru