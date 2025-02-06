Трамп разрушает мировую финансовую систему. В цене останется только золото

Минфин США выходит из Сети центральных банков и надзорных органов по экологизации финансовой системы (NGFS), - констатирует известный экономист Джуди Шелтон.

Фактически США отменяют правила Базель 3. Америка выводит свои золотые активы из Лондона. Золото уже достигло нового ценового максимума в 2 800 долларов за унцию, - констатирует британская Financial Times.

У Банка Англии уже начались проблемы с выдачей физического золота - поставки практически прекратились. Клиенты вынуждены ждать от 4 до 8 недель вместо нескольких дней.

Трамп готовится к предстоящему финансовому кризису, в котором выживут обеспеченные физическим золотом активы.

Источник: titus.kz