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Трамп разрушает мировую финансовую систему. В цене останется только золото

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- Светлана Лаптева
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Минфин США выходит из Сети центральных банков и надзорных органов по экологизации финансовой системы (NGFS), - констатирует известный экономист Джуди Шелтон.

Фактически США отменяют правила Базель 3. Америка выводит свои золотые активы из Лондона. Золото уже достигло нового ценового максимума в 2 800 долларов за унцию, - констатирует британская Financial Times.

У Банка Англии уже начались проблемы с выдачей физического золота - поставки практически прекратились. Клиенты вынуждены ждать от 4 до 8 недель вместо нескольких дней.

Трамп готовится к предстоящему финансовому кризису, в котором выживут обеспеченные физическим золотом активы.

Источник: titus.kz


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URL: https://www.vb.kg/442615
Теги:
золото, США, Дональд Трамп
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