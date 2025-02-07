Фермеры КР могут покупать семена на льготных условиях

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в целях государственной поддержки крестьян и фермеров предусмотрена 30% скидка на сертифицированные семена сельскохозяйственных культур, подготовленных семеноводческими хозяйствами.

Граждане Кыргызской Республики и хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности могут приобрести сертифицированные семена сельскохозяйственных культур со скидкой 30% от стоимости.

Фермеры необходимо для получения семян на льготных условиях;

1)Сельскохозяйственный товаропроизводитель, изъявивший желание получить дотационные семена, подает в районное управление аграрного развития соответствующую заявку, с указанием своих контактных данных (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты), на получение дотационных семян и предоставление государственной дотации:

Сельскохозяйственный товаропроизводитель прилагает к заявке нотариально заверенные копии следующих документов:

а) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: документ, удостоверяющий личность, ИНН (при наличии);

б) для юридических лиц: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, устав, решение о назначении руководителя, документ, удостоверяющий личность, и ИНН руководителя (при его наличии);

в) документ, подтверждающий наличие земельного участка (правоустанавливающие и/или право удостоверяющие документы, и/или договор аренды).

2) Районная комиссия рассматривает поступившие заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей и принимает решение об утверждении списка получателей дотационных семян не позднее 20 календарных дней с даты окончания сроков подачи заявок.

Для получения подробной информации обращаться главному специалисту отдела сертификации семян Муратбекова А. по телефону: 0990-965-006