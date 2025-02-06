Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью бесплатно

Связь без затрат – это реально! Представьте: вы просто оплачиваете покупки, совершаете привычные платежи, к примеру, утренний кофе или бензин на заправке, а потом используете накопленные бонусы, чтобы бесплатно пользоваться мобильной связью. Никаких лишних трат – только выгода.

Копить О!Бонусы легко:

Расплачивайтесь картой Visa O!Bank в магазинах и онлайн – так вы вернёте 2% от потраченных средств. Покупайте на O!Market – бесплатная доставка и 2% бонусами с каждой покупки. Покупайте электронные подарочные карты в "Мой О!" – 5% кешбэка начислится на ваш бонусный счет. Пополняйте баланс О! – и вам вернётся кешбэк в размере 1%.

Именно так абоненты О! могут оплачивать тариф не сомами, а О!Бонусами – по сути бесплатно!

Кто может копить О!Бонусы?

О!Бонусы могут накапливать абоненты тарифных линеек "Переходи на О!", "Твой ноль", "Твой Суперноль", являющиеся идентифицированными держателями ЭК "О!Деньги". Начисленные бонусы нельзя вывести на кошелёк "О!Деньги". Подробные условия акции "О!Бонус" на сайте o.kg.

Пользуйтесь "Мой О!"

"Мой О!" – это суперприложение, которое доступно любому кыргызстанцу с SIM-картой любого оператора связи Кыргызстана. Оно объединяет мобильный банкинг O!Bank, маркетплейс, сервис по покупке дешёвых авиабилетов и многое другое. Устанавливайте прямо сейчас Google Play или App Store.

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Акция 2% кешбэка и бесплатная доставка по Бишкеку действует до 28.02.2025 года. Бесплатная доставка осуществляется при покупке от 1000 сомов у одного продавца на О!Market.