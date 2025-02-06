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Китайская компания построит в Кыргызстане завод по производству удобрений

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В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась консультативная встреча представителей бизнеса Кыргызстана с деловыми кругами Китая.

Встреча, организованная в Пекине, стала важной платформой для обсуждения перспектив и новых возможностей для инвестиционного сотрудничества, а также вопросов развития совместных проектов.

Особое внимание было уделено проекту строительства кыргызско-китайского демонстрационного парка современной сельскохозяйственной промышленности.

Между Министерством сельского хозяйства КР и Хэбэйским ООО "Бай Доу Цзя" был подписан дополнительный протокол, увеличивающий сумму инвестиций в проект с 260 млн долларов США до 410 млн долларов США. Этот проект предполагает строительство завода по производству минеральных удобрений, который станет важным шагом для развития сельского хозяйства в Кыргызстане.

Отмечается, что с 2017 года Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР ведет переговоры с китайскими партнерами по строительству завода по производству минеральных удобрений. В 2019 году в рамках Кыргызско-Китайского бизнес-форума в Бишкеке был подписан Меморандум о строительстве завода с китайской компанией Хэбэй "Бай Доу Цзя", а в мае 2023 года, в ходе государственного визита президента КР в Китай, было подписано Инвестиционное соглашение на сумму 260 млн долларов США.

Кроме того, в рамках проекта "Зеленый индустриальный парк "Один пояс, один путь" в Кыргызстане" между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и China Railway Express Silk Road International (Shaanxi) Operation Co., Ltd. подписано соглашение на сумму 1 миллиард юаней, а также соглашение с Changshu Silk Road Import Export Trade Co., Ltd. на сумму 1 млн долларов США.

Стороны выразили уверенность, что достигнутые соглашения станут залогом успешного и долгосрочного партнерства, которое принесет взаимную выгоду для народов Кыргызстана и Китая.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/442636
Теги:
Китай, сотрудничество, Кыргызстан
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