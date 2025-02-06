В Пекинском университете языка и культуры установили бюст Чынгызу Айтматову

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику принял участие в торжественной церемонии открытия бюста выдающегося кыргызского писателя Чынгыза Айтматова в Пекинском университете языка и культуры.

Перед началом мероприятия Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей университета.

Садыр Жапаров в своем выступлении подчеркнул, что установка бюста Чынгыза Айтматова – это не только символ признания его заслуг перед мировой культурой, но и свидетельство приверженности укреплению культурных связей между Кыргызстаном и Китаем.

"Пекинский университет языка и культуры, как место встречи различных культур и идей, является идеальной площадкой для увековечения памяти столь масштабной личности. Сегодняшнее событие – это напоминание о том, что культура обладает уникальной способностью преодолевать языковые, национальные и территориальные барьеры, объединяя государства и народы", – отметил Садыр Жапаров и выразил благодарность скульптору из Китая, создавшему бюст писателя.

Президент выразил уверенность, что эта работа станет источником вдохновения для молодого поколения, побуждая его изучать идеи и творчество Айтматова.

"Подобные инициативы и проекты – яркое свидетельство нашей крепкой дружбы, основанной на взаимном уважении, доверии и стремлении к углублению сотрудничества в науке, культуре и образовании. Уверен, что открытие памятника в Пекинском университете языка и культуры станет значимым вкладом в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем и будет служить прочным символом дружбы наших народов", – отметил Глава государства.

Он зачитал слова великого писателя, мыслителя, гуманиста и дипломата Чынгыза Айтматова, подчеркнув, что эти слова хорошо соотносятся с двусторонним сотрудничеством с Китайской Народной Республикой: "Когда люди одержимы какими-то общими заботами, интересами, идеями и даже тревогами, они идут к единой цели и одинаково понимают смысл жизни, ценность жизни, ценность той ситуации, в которой находятся в данный момент. Они, где-то разнясь, тем не менее преодолевают непонимание и достигают взаимопонимания. От этого и тот, и другой обогащаются. Поэтому к взаимопониманию в самых разных аспектах надо стремиться".

В завершение Президент Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан стремится к всестороннему сотрудничеству с добрым соседом и верным другом – Китаем, основываясь на принципах взаимовыгодного партнерства во имя процветания и благополучия двух стран и народов.