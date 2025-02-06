"Эхо "Евразия-Кинофест" в Кыргызстане собрал больше 3 тысяч человек

Первый Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест"" прошёл в Кыргызстане со 2 по 4 февраля. Он собрал больше 3 тысяч человек.

Кинофорум стал своеобразным эпилогом или дополнением прошедшего в октябре кинофестиваля "Евразия-Кинофест". Цель события - показать важность духовно-нравственных ценностей, которые объединяют страны евразийского континента, через призму кинематографа.

За три дня в Бишкеке состоялся настоящий творческий праздник, где выявили большое число талантливых кинематографистов и любителей кино со всех уголков континента. На кинофоруме прошли профессиональные встречи с народной артисткой России Натальей Гвоздиковой, известными и любимыми актерами театра и кино, в том числе Ириной Лачиной, Еленой Борзовой, Олегом Харитоновым и Максимом Колосовым. Также на кинофоруме провели круглые столы, мастер-классы и показы лучших фильмов - победителей "Евразия-Кинофест", среди которых "Ласточка" от Малики Мухамеджан (Россия – Казахстан – Италия) и работы кинематографистов Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России, такие как "Спасибо, тренер!", "Унгерния", "Пробуждение", "Рай под ногами матерей" и другие. Следующими странами, где состоится кинофорум, станут Армения и Беларусь.

В заключительный день кинофорума АНО "Евразия" объявила о создании Молодёжной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ). В нее вошли восемь стран - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

"В октябре завершился "Евразия-Кинофест", который побудил нас к созданию молодежного сообщества стран Евразии в области кино. Наша задача сделать так, чтобы юные кинематографисты совершенствовали свои навыки, получали новые знания, раскрывали творческий потенциал и разрабатывали проекты, несущие в себе идеологическую и культурную ценность. Мы видим большой отклик у молодежи. Ребята сами проявляют инициативу, в том числе обращаются к нам, чтобы рассказывать о своих традициях, родном языке и гуманитарных миссиях для укрепления дружбы между нашими народами. Только сплочение в большую евразийскую семью поможет нам устоять перед чуждыми идеалами, которые нам так яростно навязывает Запад", - сказала депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова.

Сегодня в МАКЕ входит 150 человек. Задача АНО "Евразия" - поддерживать молодёжные проекты, поэтому впоследствии сообщество будет расширено. Среди проектов ассоциации - Евразийский Киновер (киноуниверситет), который научит молодых людей создавать кино, киноклуб "Евразия", где ребята смогут совместно посмотреть культовые картины стран постсоветского пространства, Евразийская лаборатория кино - пятидневная образовательная программа, кино-митапы - бизнес-завтраки с профессионалами индустрии, съёмка короткометражных фильмов.

Главная цель нового сообщества - развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание устойчивых творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино.

По результатам первого заседания МАКЕ принято решение акцентировать внимание на развитии молодежных кинокластеров стран Евразии и поддержке юных талантов в области кино.

Летом 2025 года в Сочи состоится второй международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест". Это будет масштабное событие, объединяющее кинематографистов Евразии в одном из самых живописных мест России. АНО "Евразия" готовит новые форматы, интересные коллаборации и еще больше возможностей для профессионального общения и обмена опытом.

Первый "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. На фестивале показали десятки авторских и короткометражных фильмов, полнометражные кинопремьеры, прошли мастер-классы от ведущих специалистов индустрии и оживленные дискуссии о будущем кино в нашем общем пространстве. "Евразия-Кинофест" собрал больше 250 кинематографистов и экспертов из 18 стран нашего континента, а также свыше 15 тысяч зрителей.

АНО "Евразия": Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов.

Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.