Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 90.70 - 91.70

Кыргызстан и Пакистан укрепляют сотрудничество в сфере кинематографии

103  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Доме Кино имени Чингиза Айтматова состоялась встреча директора департамента кинематографии Улана Адамалиева и Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане господина Хасан Али Заигам. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в области кинематографии между двумя странами.

Основной темой встречи стало расширение взаимодействия между киноиндустриями Кыргызстана и Пакистана.

"Мы пришли к соглашению о совместном производстве фильмов, организации дней кино в обеих странах, а также о дубляже и прокате пакистанских и кыргызских фильмов. Это соглашение открывает новые возможности для развития кинематографической отрасли как в Кыргызстане, так и в Пакистане.

Предложение о совместных кинопроектах между пакистанскими и кыргызскими кинематографистами является важным шагом для укрепления культурных связей между странами. Совместное производство фильмов позволит использовать опыт и мастерство обеих стран, что улучшит качество продукции и повысит её влияние. Для кыргызских кинематографистов это также открывает возможность выйти на пакистанский рынок и привлечь новых зрителей.

Мы обсудили проведение кинофестивалей и дней кино, которые помогут зрителям Кыргызстана познакомиться с пакистанскими фильмами, а пакистанцам - с кыргызским кинематографом. Такие мероприятия станут важными инструментами для укрепления культурных связей и взаимопонимания между народами.

Еще одна важная тема сотрудничества - дубляж фильмов. Это возможность для кыргызских и пакистанских фильмов выходить на международный рынок. Дублирование позволяет создавать версии фильмов на других языках, что способствует расширению аудитории и популяризации кинематографа. Дубляж пакистанских фильмов на кыргызский язык и кыргызских фильмов на урду откроет новые возможности для зрителей в обеих странах.

Эта встреча стала важным шагом на пути укрепления сотрудничества в кинематографической сфере между Кыргызстаном и Пакистаном. В будущем ожидаются новые проекты, которые будут способствовать развитию киноиндустрии в обеих странах. Подобные мероприятия способствуют не только расширению культурных связей, но и созданию новых возможностей для кинематографистов, а также укрепляют взаимопонимание и дружбу между народами. " пояснил директор департамента кинематографии


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442649
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  