Кыргызстан и Пакистан укрепляют сотрудничество в сфере кинематографии

В Доме Кино имени Чингиза Айтматова состоялась встреча директора департамента кинематографии Улана Адамалиева и Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане господина Хасан Али Заигам. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в области кинематографии между двумя странами.

Основной темой встречи стало расширение взаимодействия между киноиндустриями Кыргызстана и Пакистана.

"Мы пришли к соглашению о совместном производстве фильмов, организации дней кино в обеих странах, а также о дубляже и прокате пакистанских и кыргызских фильмов. Это соглашение открывает новые возможности для развития кинематографической отрасли как в Кыргызстане, так и в Пакистане.

Предложение о совместных кинопроектах между пакистанскими и кыргызскими кинематографистами является важным шагом для укрепления культурных связей между странами. Совместное производство фильмов позволит использовать опыт и мастерство обеих стран, что улучшит качество продукции и повысит её влияние. Для кыргызских кинематографистов это также открывает возможность выйти на пакистанский рынок и привлечь новых зрителей.

Мы обсудили проведение кинофестивалей и дней кино, которые помогут зрителям Кыргызстана познакомиться с пакистанскими фильмами, а пакистанцам - с кыргызским кинематографом. Такие мероприятия станут важными инструментами для укрепления культурных связей и взаимопонимания между народами.

Еще одна важная тема сотрудничества - дубляж фильмов. Это возможность для кыргызских и пакистанских фильмов выходить на международный рынок. Дублирование позволяет создавать версии фильмов на других языках, что способствует расширению аудитории и популяризации кинематографа. Дубляж пакистанских фильмов на кыргызский язык и кыргызских фильмов на урду откроет новые возможности для зрителей в обеих странах.

Эта встреча стала важным шагом на пути укрепления сотрудничества в кинематографической сфере между Кыргызстаном и Пакистаном. В будущем ожидаются новые проекты, которые будут способствовать развитию киноиндустрии в обеих странах. Подобные мероприятия способствуют не только расширению культурных связей, но и созданию новых возможностей для кинематографистов, а также укрепляют взаимопонимание и дружбу между народами. " пояснил директор департамента кинематографии