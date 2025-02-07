В КР могут открыть завод по производству холодильного оборудования

В Ташкенте, представители Торгового представительства Кыргызской Республики в Узбекистане посетило завод "AZN", который является ведущим производителем холодильных витрин для ритейла и HoReCa. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана.

По ее данным, в ходе визита представители Торгпредства ознакомились с ассортиментом продукции, а также с технологическими возможностями предприятия.

Завод "AZN", не только изготавливает холодильные витрины и оборудование для крупных супермаркетов, но и является единственным производителем витрин для иностранных ресторанных франшиз в Узбекистане.

Эксперт Торгпредства Бакай Акбаралиев отметил, что создание совместного предприятия может стать важным шагом для развития производства холодильного оборудования в Кыргызстане, привлечения инвестиций и внедрения современных технологий в сектор ритейла и HoReCa.

Руководство завода выразило высокую заинтересованность в выходе на рынок Кыргызстана и считает перспективным открытие совместного предприятия на территории Кыргызской Республики.