РАНХиГС принимает кыргызстанцев на обучение в магистратуру

Впервые один из лучших в мире центров подготовки управленцев для экономики и государственной службы –Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС – Президентская академия) проводит отдельный набор для кыргызстанцев на бесплатные места в магистратуре.

Отбор будет проходить по итогам очной олимпиады "Управленцы будущего", которая состоится 13 и 14 февраля на площадке Русского дома в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1). Олимпиада проводится по двум предметам – русскому языку и математике. Победители олимпиады по русскому языку могут поступить на направления "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", "Зарубежное регионоведение" и "Международные отношения". Победителям олимпиады по математике предоставляются места на направлениях "Экономика" и "Менеджмент".

Принять участие можно в олимпиаде как по одному предмету, так и по обоим.

Для участия в олимпиаде необходимо до 10 февраля включительно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67991035eb6146b405231352

При себе обязательно иметь паспорт. Участвовать могут только граждане Кыргызстана.

Олимпиада пройдет очно, в один этап. Участники выполнят задания в присутствии сотрудников вуза. Результаты будут объявлены 28 февраля.

Расписание:

Олимпиада проводится по двум предметам:

• по русскому языку – 13 февраля, с 13:00 до 16:00

• по математике – 14 февраля, с 13:00 до 16:00.

Узнать подробности можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/VBHkmcRWfccx4g.

Справка:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) - самый большой вуз в России, который включает 48 филиалов и 2 представительства по всей стране. Среди выпускников академии – выдающиеся государственные деятели, управленцы, бизнесмены, включая руководителей Правительства России, федеральных министров, десятки глав регионов.