КР и Великобритания договорились о строительстве завода бетонного полотна

Состоялось подписание соглашения между Кыргызской Республикой и британской компанией "CONCRETE CANVAS" о строительстве завода по производству гибкого бетонного полотна. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, планируемая мощность завода составит не менее 5 миллионов м² бетонного полотна в год.

"Вместо 100 тонн цемента мы можем использовать всего 5 тонн этого материала, при этом достигая ожидаемого результата и значительно увеличивая скорость монтажа. Используя данную технологию, мы шагаем в ногу со временем", - отметил Адылбек Касмымалиев.

Он также подчеркнул, что данный проект является "примером эффективного партнерства между государством и бизнесом".

"Мы уверены, что этот проект станет катализатором для других инвестиционных инициатив", – заключил глава Кабинета Министров.