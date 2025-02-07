В Минздраве выявлены финансовые нарушения на 3 млрд сомов

На заседании Совета Счетной палаты КР аудитор Азамат Раматилаев представил результаты аудита соответствия исполнения бюджета Министерства здравоохранения КР и его ведомственных учреждений за 2023 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Аудитор отметил, что в Министерстве здравоохранения и его ведомственных учреждениях имелись серьёзные несоответствия при выплате заработной платы, проведении государственных закупок, обеспечении полноты учёта товарно-материальных ценностей и в других операциях.

По результатам аудита общая сумма нарушений составила 3 161 353,0 тысяч сом, из которых:

- Процедурные нарушения – 2 341 617,5 тысяч сом;

- Финансовые нарушения – 819 735,5 тысяч сом, из которых:

- При исполнении бюджета – 561 186,10 тысяч сом;

- При использовании имущества – 4 552,70 тысяч сом;

- По порядкам учета и отчетности – 151 505,50 тысяч сом;

- При закупке товаров, работ и услуг, работ и услуг – 102 492,20 тысяч сом.

Из 819 735,5 тысяч сомов финансовых нарушений 114 452,0 тысяч сомов подлежат восстановлению. В ходе аудита было восстановлено 111 157,3 тысяч сом, что составляет 97,12%.

Отчет был утверждён на заседании Совета Счетной палаты, и будет направлен соответствующим государственным учреждениям с письменными предписаниями и рекомендациями.