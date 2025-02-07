В Кыргызстане объявлен конкурс на создание новых текста и музыки гимна

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики объявляет о старте республиканского конкурса по отбору лучших проектов новой редакции текста и музыки Государственного гимна Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, конкурс проводится с целью создания высокохудожественного музыкального произведения, отражающего историческое наследие, культурные традиции и национальное единство народа Кыргызстана.

К участию в конкурсе приглашаются композиторы, музыканты, поэты, авторские коллективы и творческие объединения. Заявки принимаются до 20 марта 2025 года в Министерстве культуры по адресу: г. Бишкек, ул. Пушкина, 78, а также в электронном формате по адресу gimn.2025@minculture.gov.kg.

Цели и задачи конкурса:

Конкурс направлен на формирование нового символа государственности, воспитывающего чувство патриотизма, гордости за страну и отражающего ключевые ценности кыргызского народа. Главные критерии оценки конкурсных проектов включают:

торжественность, патриотичность и эмоциональную выразительность;

национальную идентичность, соответствие культурным и духовным традициям;

гармоничность звучания и удобство восприятия;

соответствие текста нормам кыргызского литературного языка.

Условия участия:

На конкурс могут быть представлены как новые, так и ранее исполнявшиеся или издававшиеся музыкальные произведения с соблюдением авторских прав. Каждый участник может подать один или несколько вариантов проекта гимна. Продолжительность произведения не должна превышать 3 минут (полная версия) и 2 минут (инструментальная версия).

Заявка должна включать:

личные данные участника или коллектива;

видеозапись или аудиозапись конкурсного произведения;

нотную партитуру;

текст гимна на кыргызском языке;

согласие на обработку персональных данных.

Процедура отбора и призовой фонд:

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе Министерство культуры принимает и регистрирует заявки, после чего передает их на рассмотрение межведомственной комиссии. В состав комиссии войдут представители Жогорку Кенеша, государственных органов, писатели, композиторы и культурные деятели.

На втором этапе члены комиссии в течение 15 рабочих дней оценят конкурсные проекты по установленным критериям. По итогам конкурса три лучших проекта будут направлены на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Победители конкурса получат следующие награды:

I место – 1 500 000 сом и диплом победителя;

II место – 1 000 000 сом и диплом лауреата;

III место – 500 000 сом и диплом лауреата;

Специальные призы – 250 000 сом за IV и V места.

В случае недостаточного количества заявок или отсутствия достойных работ конкурс может быть признан несостоявшимся.

Открытый и прозрачный процесс:

Министерство культуры обеспечит максимальную открытость конкурса. Информация о его ходе будет публиковаться на официальных сайтах, в социальных сетях Министерства и кабинета министров, а также освещаться в государственных СМИ.