3 дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!

Время на исходе: розыгрыш 10 миллионов сомов от приложения "Мой О!" уже через 3 дня.

Финальный розыгрыш состоится 10 февраля. Кроме главного приза, будет разыграно ещё 8 дополнительных денежных вознаграждений по 50 000 сомов.

Неважно, SIM-карта какого оператора у вас в смартфоне, участвовать могут абоненты любого оператора Кыргызстана.

Представьте, как может измениться ваша жизнь: путешествия, новая квартира, бизнес мечты – этот день может стать отправной точкой для ваших самых смелых планов.

Спешите принять участие! Каждое пополнение баланса, оплата покупок через фирменный QR-код, а также переводы от 500 сомов дают вам шанс выиграть. Чем больше действий – тем выше вероятность забрать приз.

Если ещё не скачали приложение, сделайте это сейчас по ссылкам в Google Play или App Store. Пройдите идентификацию онлайн и оцените тот комфорт, который открывает приложение "Мой О!".

Не откладывайте удачу на потом – попробуйте прямо сейчас!

Подробности на udacha.o.kg.

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025.

Разрешение №421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.

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