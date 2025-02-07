В Елисейском дворце обсудили расширение кыргызско-французского диалога

В Елисейском дворце состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики во Франции Садыка Шер-Нияза с дипломатическим Советником президента Франции Бертраном Бушвальтером. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи сторонами обсужден широкий спектр вопросов кыргызско-французского двустороннего сотрудничества, в частности, подтвержден обоюдный настрой на расширение политического диалога путем организации взаимных визитов на высшем уровне в 2025 году.

Посол акцентировал внимание на дальнейшей активизации политических, торгово-экономических и культурно-образовательных отношений путем расширения договорно-правовой базы, а также организации очередного кыргызско-французского бизнес-форума в текущем году в городе Бишкек.

Стороны также обсудили вопросы многостороннего сотрудничества, в частности, рассмотрены возможности оказания взаимоподдержки в выборные органы ООН и других инициатив КР.

Положительно оценено участие французских компаний в реализации экономических проектов в Кыргызстане, особенно в части развития энергетического, туристического и фармацевтических секторов.

Стороны также обменялись мнением в вопросе терроризма и региональной безопасности.