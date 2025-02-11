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В Бишкеке школьники поздравили летчиков-ветеранов афганской войны

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Командование Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики и личный состав войсковой части 23565 поздравили ветеранов афганской войны Сайфутдина Азизова, Адиля Джумабаева, Нурдина Исмаилову и Шайимбета Каразакова, которые проходят службу в данной войсковой части летчичками-методистами.

Важно отметить, что в мероприятии приняли участие не только командование Сил Воздушной обороны, личный состав войсковых частей СВО и ветераны ВС КР, но и студенты профессионального лицея № 98, ученики гимназии № 24 города Бишкек и школы имени Героя Советского Союза Н. Мирошниченко в селе Садовое.

Перед началом всех присутствующих ознакомили с видеофильмом по истории афганской войны, в котором рассказывается, сколько уроженцев Киргизской ССР и, в частности, летчиков, принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

Командующий Силами Воздушной обороны ВС КР в своем выступлении выразил благодарность ветеранам Афганистана, и вручил им грамоты за образцовое выполнение служебных обязанностей, общественный и многолетний усердный труд в составе ветеранов и военно-патриотических движений, а также в честь очередного ознаменования вывода ограниченного контингента Советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Очень важно, что командир при вручении грамот рассказывал о каждом ветеране что-то из его биографии. Например, выяснилось, что один из награжденных Шайимбет Каразаков прошел Афганистан танкистом, хотя до этого пытался поступить в военное летное училище, но не прошел. При этом он и в дальнейшем сохранил свою мечту и все-таки стал гражданским и военным летчиком.

В ходе мероприятия, студенты смогли задать актуальные вопросы ветеранам и получить детальные ответы на военно-патриотическую тематику. Как отмечают сами школьники, летчики не стали прятаться за привычными фразами, а отвечали ребятам честно. Каждый рассказывал свою историю без прикрас: как страшно было в первом бою, что ожидали увидеть, и что оказалось на самом деле в реальности, и как смогли преодолеть свой страх. Детям полезно было узнать, что страх – это нормальное чувство, но, когда думаешь о поставленной задаче в бою, страх отступает.

Все ветераны рассказали, что рвались воевать в Афганистане, ждали своей очереди, и ни у кого не было желания "откосить". По их словам, именно так и воспитывали молодежь в те времена. "Мы очень надеемся, что нынешние молодые летчики и штурманы будут точно также выполнять свой долг, как наши современники", - сказал один из ветеранов.

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной самими военнослужащими войсковой части. К слову, когда один молодой летчик исполнил песню "Черный тюльпан", все сидящие в зале встали.

Программа продолжилась экскурсией на аэродроме, где ребятам рассказывали о вертолетах, а также разрешали побывать в роли летчиков и техников в кабине пилотов. Действующие молодые летчики, инженеры и техники старались ответить на все их сложные вопросы. А в это время на другой площадке школьникам разрешили разобрать и собрать автоматы Калашникова и пистолеты.


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URL: https://www.vb.kg/442687
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