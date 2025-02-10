"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии

Погоня "Ливерпуля" за квадруплом неожиданно завершилась в воскресенье, 9 февраля 2025 года, когда команда выбыла из Кубка Англии после поражения со счетом 1:0 от клуба Чемпионшипа "Плимут Аргайл". Решающий гол забил Райан Харди с пенальти на 53-й минуте после игры рукой полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта.

Менеджер "Ливерпуля" Арне Слот внес значительные изменения в состав, дав отдых ключевым игрокам, таким как Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Алиссон Бекер, перед предстоящим дерби с "Эвертоном". Несмотря на присутствие на поле таких игроков, как Луис Диас, Диого Жота и Федерико Кьеза, "Красные" испытывали трудности с созданием четких голевых моментов. Вратарь "Плимута" Конор Хазард совершил несколько важных сейвов, особенно парировав дальний удар Джеймса Макконнелла в первом тайме и удар Жоты с лета в добавленное время.

Это поражение стало одним из значительных сюрпризов Кубка Англии, учитывая, что "Плимут", занимающий последнее место в Чемпионшипе, ранее выбил из турнира клуб Премьер-лиги "Брентфорд" в третьем раунде. Теперь "Ливерпуль" сосредоточится на Премьер-лиге и предстоящем финале Кубка Лиги.