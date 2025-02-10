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В отношении Кайрата Примбердиева возбуждено уголовное дело

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР возбудил уголовное дело в отношении певца Кайрата Примбердиева по подозрению в разжигании межнациональной вражды, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, эстрадный певец, выступая на канале "Айран -Ютуб", допустил высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды.

В отношении него которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время, проводятся соответствующие следственно-процессуальные действия. ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) за которое законодательством КР предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Кайрат Примбердиев в эфире ютуб-канала "Айран Медиа" извинился за то, что кыргызский Ормон хан отрубил голову казахскому хану Кенесары Касымову.


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URL: https://www.vb.kg/442717
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, уголовное дело
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