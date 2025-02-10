Нуржан Шайлдабекова покинула должность председателя ЦИК

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова подала заявление об освобождении от должности председателя ЦИК по собственному желанию, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Она поблагодарила коллег по избирательной комиссии, а также партнеров из государственных органов, гражданского сектора, международных организаций, дипломатических представительств и СМИ за совместную работу.

Шайлдабекова отметила, что благодаря совместным усилиям удалось реализовать важнейшие шаги в развитии избирательной системы, однако процесс требует дальнейшего совершенствования. Н.Шайлдабекова пожелала коллегам успехов в продолжении работы.