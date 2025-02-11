Поясняем клиентам "Бакай Банка", что такое плагиат

После инцидента с плагиатом со стороны "Бакай Банка" один из пользователей в интернете высказал мнение, что, мол, ничего страшного не произошло. "Подумаешь, "Бакай Банк" сплагиатил. Все китайцы давно этим не занимаются", - написал он. В данном случае хотелось бы ему возразить, что, во-первых, неуместно и глупо все полтора миллиарда китайцев обвинять в плагиате, во-вторых, кинорежиссер и писательница Карри Сиконг Тиан хоть и родилась в Китае, но в данный момент проживает и работает успешно в Лос-Анжелесе и, в-третьих, для солидного банка, каким себя позиционирует "Бакай Банк", как-то низко заниматься мелким во…м, а точнее примитивным плагиатом.

Если вышеназванное лицо и ему подобные не видят в плагиате "Бакай Банка" никакого нарушения, то это не значит, что оно таковым не является. Во всем цивилизованном мире бизнес-структуры очень щепетильно относятся к своей репутации, которая нарабатывается годами. Так как если какую-либо компанию или банк уличат в плагиате, то они могут столкнуться с серьезными последствиями. Во-первых, это сильно ударит по их репутации. Ведь клиенты просто перестанут верить компаниям, которые спокойно и без зазрения совести воруют чужие идеи. Ключевое слово здесь именно "воруют", как еще можно назвать действие, когда кто-либо без разрешения автора полностью копирует его идеи, дизайн и графику? Во-вторых, судебные разбирательства, соответствующий штраф и негативное внимание общественности могут сильно повлиять на рейтинг компании.

Было много громких судебных разбирательств из-за плагиата. Иногда компании копируют не только ролики, но и слоганы, дизайн упаковки или даже идеи рекламных кампаний. Если это действительно плагиат, компания, чьи права нарушили, может подать в суд и потребовать соответствующую компенсацию.

Один из самых известных случаев – спор между компаниями Apple и Samsung. Apple обвинила Samsung в том, что дизайн их телефонов слишком похож на iPhone. Это дело тянулось несколько лет и закончилось тем, что Samsung выплатила Apple крупную компенсацию.

А в прошлом году Арбитражный суд Подмосковья и вовсе впервые взыскал компенсацию за кражу короткого видеоролика в соцсети. Индивидуальный предприниматель был приговорен к выплате 300 тысяч рублей за то, что он скопировал идею и текст для видео у эксперта по недвижимости. Как заявил адвокат пострадавшей, ответчик не просто позаимствовал идею, а воспроизвел текст, раскадровку и даже жесты из оригинального видео. Ничего не напоминает?

В последнем случае речь идет всего лишь об одном человеке, а в случае с крупной компанией или банком судебные издержки и репутационные потери, думается, будут в десятки, а то и в сотни раз больше. Стоит только продюсерскому центру, по заказу которого режиссер Карри Тиан сняла рекламный ролик, подать в международный суд, то для многих сомневающихся это станет очевидным.

Напомним, ранее режиссер Карри Сиконг Тиан из Лос-Анжелеса обвинила "Бакай Банк" в самом грубом плагиате.

"Я впервые сталкиваюсь с плагиатом такого высокого уровня. Пожалуйста, объясните: @bakaibank.kg режиссер - я, @curry_tian @cyrussaidi продюсер LEAP для #OnePlus @OnePlus Nord Buds 3 Pro|Shhh-eer Silence, обеспечивающий сквозное исполнение от концепции до съемок. Плагиат почти идентичен, от движений камеры до постпродакшн дизайна", - написала она на своей странице в соцсети.

В свою очередь "Бакай Банк" не принес никаких извинений ей и тем более не выплатил никакой компенсации хотя бы за авторство. По крайней мере, в глазах общественности это было бы порядочно и, наверное, лучшим выходом в данной нелицеприятной ситуации.