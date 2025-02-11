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В Чуйской области энергетики произведут капремонт 783 трансформатов

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В 2025 году РЭСы (районные электрические сети) Чуйского предприятия электрических сетей проведут полный капитальный ремонт 783 трансформаторных подстанций и 463 км воздушных линий электропередач по Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, энергетики проведут техническое обслуживание 4982 трансформаторных подстанций, 4004 км воздушных линий, а также проведут работы по обрезке веток деревьев на 4772 км воздушных линиях, также по замене аварийных опор электропередач.

Эти работы проводятся для обеспечения потребителей области качественной электроэнергией и предотвращения перебоев в подаче электроэнергии.

В 2024 году Энергетиками ЧуПЭС произведен капитальный ремонт 816 трансформаторных подстанций и 510 километров воздушных линий.

Напомним, энергетики ежегодно с 1 марта по 1 ноября проводят подготовку для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

Для справки: В состав Чуйского предприятия электрических сетей входят 9 РЭС (Кеминская, Чуйская, Ысык-Атинская, Кантская, Аламединская, Сокулукская, Московская, Жайылская, Панфиловская).

Чуйское предприятие электрических сетей - обеспечивает электроэнергией жителей и производственную сеть Чуйской области. Предприятие обслуживает 299 373 потребителей по области.


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URL: https://www.vb.kg/442757
Теги:
ремонт, Чуйская область, электричество
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