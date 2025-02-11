В Кыргызстане вступили в силу штрафы за клевету и оскорбления в СМИ и Сети

С 10 февраля 2025 года в Кыргызской Республике вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие ответственность за клевету и оскорбление в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, за оскорбительные высказывания теперь предусмотрены административные штрафы:

Физическим лицам – 20 000 сомов.

Юридическим лицам – 65 000 сомов.

МВД призывает граждан соблюдать нормы закона и уважать друг друга, в том числе в информационном пространстве.