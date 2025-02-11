Глава ГНС Шыкмаматов просит бизнесменов писать ему напрямую на WhatsApp

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов обратился к предпринимателям и налогоплательщикам.

Текст обращения:

"Уважаемые предприниматели и налогоплательщики!

С начала года я провел десятки встреч с представителями бизнес – сообщества по разным секторам. Мне важно было из первых рук узнать, как вы видите проблемы системы налогообложения Кыргызстана, где она тормозит, каким образом можно сделать ее более удобной и сбалансированной с учетом интересов государства и бизнеса.

В ходе этих встреч я старался фиксировать все ваши предложения. Среди них есть вдохновляющие идеи, способные значительно улучшить процесс взимания налогов и повлиять на налоговую политику в целом.

Многое по итогам такого диалога с бизнесом уже трансформировалось в определенные решения. Например, проведена реформа выездных проверок, внесены изменения в механизм применения электоронных товарно-транспортных накладных, дан новый импульс процессам цифровизации, на старте пилотный проект интеграции контрольно-кассовых машин и ЭТТН, цель которого – повышение прозрачности и упрощение учета.

Однако, я понимаю, что еще достаточно тех, у кого есть креативные и глубокие мысли по поводу нашей системы налогообложения. Поэтому предлагаю всем, кто хочет ими поделиться дополнительный эффективный формат общения, а именно писать мне напрямую в WhatsApp: +996502433733.

Специальной формы для такой обратной связи нет, но я уверен, вы понимаете, что предложения должны быть конкретными и аргументированными. То есть обозначение проблемы и как это исправить. Будет услышан каждый, кому действительно есть, что сказать.

Мы все понимаем, что уплата налогов – это обязанность, которую необходимо выполнять. Тем более сегодня отчетливо видно куда и на что идут налоги – строятся дороги, больницы, школы, детские сады и объекты культуры. Государство беспрецедентно борется с коррупцией и восстанавливает социальную справедливость.

А мы можем совместными усилиями создать пусть не идеальный, но максимально справедливый налоговый режим. Заранее благодарю всех, кто захочет поделиться своими идеями".

Источник: Кабар