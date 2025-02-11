Бакытбек Жетигенов осмотрел строящиеся объекты в Караколе

Полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов ознакомился с ходом строительства ряда значимых объектов в городе Каракол.
В рабочей поездке его сопровождали первый заместитель полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, первый вице-мэр города Каракол Эрлан Айсаракунов, а также руководители муниципальных служб на местах.
Основной целью визита стал контроль за реализацией проектов, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, а также обеспечение их своевременного и качественного завершения.
Бакытбек Жетигенов осмотрел следующие объекты:
- Строительство нового стадиона в городе Каракол;
- Спортивно-оздоровительный комплекс;
- Строительство новой школы в микрорайоне "Нефтяник";
- Деятельность муниципального предприятия по переработке твердых бытовых отходов;
- Посетил учебно-производственный цех проекта "Одно село – один продукт";
- Модернизация очистных сооружений города Каракол;
- Реконструкция автовокзала;
- Работы в аэропорту города Каракол.
Руководители муниципальных служб предоставили подробную информацию о ходе строительства. Глава области, оценив ход работ, подчеркнул важность своевременного завершения этих проектов для развития региона. Он отметил, что данные объекты играют ключевую роль в улучшении инфраструктуры и качества жизни местного населения.
"Эти объекты имеют большое значение для развития Иссык-Кульской области. Мы стремимся улучшить условия жизни в регионе, и завершение строительства в срок и с надлежащим качеством во благо населения", – отметил глава области Бакытбек Жетигенов.