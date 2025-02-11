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Бакытбек Жетигенов осмотрел строящиеся объекты в Караколе

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- Светлана Лаптева
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Полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов ознакомился с ходом строительства ряда значимых объектов в городе Каракол.

В рабочей поездке его сопровождали первый заместитель полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, первый вице-мэр города Каракол Эрлан Айсаракунов, а также руководители муниципальных служб на местах.

Основной целью визита стал контроль за реализацией проектов, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, а также обеспечение их своевременного и качественного завершения.

Бакытбек Жетигенов осмотрел следующие объекты:

- Строительство нового стадиона в городе Каракол;

- Спортивно-оздоровительный комплекс;

- Строительство новой школы в микрорайоне "Нефтяник";

- Деятельность муниципального предприятия по переработке твердых бытовых отходов;

- Посетил учебно-производственный цех проекта "Одно село – один продукт";

- Модернизация очистных сооружений города Каракол;

- Реконструкция автовокзала;

- Работы в аэропорту города Каракол.

Руководители муниципальных служб предоставили подробную информацию о ходе строительства. Глава области, оценив ход работ, подчеркнул важность своевременного завершения этих проектов для развития региона. Он отметил, что данные объекты играют ключевую роль в улучшении инфраструктуры и качества жизни местного населения.

"Эти объекты имеют большое значение для развития Иссык-Кульской области. Мы стремимся улучшить условия жизни в регионе, и завершение строительства в срок и с надлежащим качеством во благо населения", – отметил глава области Бакытбек Жетигенов.


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URL: https://www.vb.kg/442765
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол
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