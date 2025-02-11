Кыргызстанцы выступили на турнире по кулачным боям в Алматы

В Алматы состоялся турнир Nomad Fighting 12, в котором приняли участие три бойца из Кыргызстана:

- Абдурахман "Азиат" Абдурахманов (до 70 кг), встретился с казахстанцем Санжаром Тажиевым.

- Марсель Нурланбек уулу (до 70 кг,) сразился с Еркебуланом Токтаром из Казахстана.

- Бексултан Таалай уулу (до 61 кг), провёл бой с казахстанцем Куатом Аймухамбетовым.

В одном из поединков Марсель Нурланбек уулу встретился с Еркебуланом Токтаром, казахстанским актёром и бойцом ММА. Еркебулан выразил уверенность в своей победе, отметив, что это его стихия, и он не видит опасности в Марселе.