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Кыргызстанцы выступили на турнире по кулачным боям в Алматы

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- Самуэль Деди Ирие
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В Алматы состоялся турнир Nomad Fighting 12, в котором приняли участие три бойца из Кыргызстана:

- Абдурахман "Азиат" Абдурахманов (до 70 кг), встретился с казахстанцем Санжаром Тажиевым.

- Марсель Нурланбек уулу (до 70 кг,) сразился с Еркебуланом Токтаром из Казахстана.

- Бексултан Таалай уулу (до 61 кг), провёл бой с казахстанцем Куатом Аймухамбетовым.

В одном из поединков Марсель Нурланбек уулу встретился с Еркебуланом Токтаром, казахстанским актёром и бойцом ММА. Еркебулан выразил уверенность в своей победе, отметив, что это его стихия, и он не видит опасности в Марселе.


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URL: https://www.vb.kg/442770
Теги:
Казахстан, смешанные бои, турнир, Кыргызстан
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