Обсуждение реформы ЭТТН в Кыргызстане: предложения для бизнеса

Министерство экономики и коммерции КР напоминает, что в целях упрощения применения электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) при обороте товаров в Кыргызской Республике ведомством был разработан проект постановления кабинета министров КР "О внесении изменений в некоторые постановления кабинета министров КР в сфере налогообложения".

Проект предусматривает:

1. Полное применение ЭТТН для всей цепочки подакцизных групп товаров (ГСМ, алкогольная продукция, табачная продукция, сахаросодержащие напитки), а также лекарственных средств и медицинских изделий. При этом для предпринимателей, зарегистрированных по пониженным ставкам единого налога, и налогоплательщиков, работающих в зоне торговли с особым режимом, вводится поэтапное внедрение ЭТТН для сахаросодержащих напитков.

2. Обязательное оформление ЭТТН при поставке всех остальных товаров производителями, импортерами, крупными поставщиками и дистрибьюторами субъектам предпринимательства, зарегистрированным по пониженным ставкам единого налога (0 %, 0,1 %, 0,5 % и 1 , а также налогоплательщикам, работающим в зоне торговли с особым режимом.

При этом дальнейшая реализация товаров по выбору налогоплательщика может осуществляться с оформлением бумажной счет-фактуры или электронной счет-фактуры, которая предоставляет покупателю право на вычет (отнесение на затраты).

Если товары реализуются субъектами, ведущими деятельность на территории рынков, в адрес других субъектов, то по выбору налогоплательщика поставка осуществляется с оформлением бумажной либо электронной счет-фактуры. В случае реализации товаров населению применяется ККМ.

Обсуждение проекта постановления

6 февраля 2025 года на площадке МЭК КР состоялось очередное заседание субъектов предпринимательства с представителями государственных органов Кыргызской Республики. В ходе встречи бизнес-сообщество представило дополнительные предложения к проекту постановления, в том числе по технической доработке системы ЭТТН.

Министерство напоминает, что проект постановления был размещен 21 января 2025 года на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики (ссылка).

Как направить предложения

В рамках процедуры общественного обсуждения субъекты предпринимательства могут направить официальные предложения:

• на электронную почту mail@mineconom.gov.kg

• через портал общественного обсуждения: ссылка

Контактная информация

При возникновении дополнительных вопросов просьба обращаться к ведущему специалисту отдела налоговой политики Министерства С. Саипову, контактные данные: 62-05-35 (+254).