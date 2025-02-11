В Таласе прошел Кубок "Альянс Алтын" по борьбе

8–9 февраля 2025 года в городе Таласе состоялся областной турнир по греко-римской и вольной борьбе среди юношей - "Кубок Альянс Алтын – 2025", организованный по инициативе и при поддержке компании "Альянс Алтын", занимающейся разработкой месторождения Джеруй.

На открытии турнира присутствовал полномочный представитель Президента КР в Таласской области Эрмат Джумаев. Он пожелал успехов юным спортсменам и выразил благодарность компании.

"Компания "Альянс Алтын" уже неоднократно поддерживала спортивные соревнования в нашей области, причем не только в финансовом плане - она приглашает мировых чемпионов и участников Олимпийских игр, таких как Узур Жусупбеков, Бекзат Алмаз уулу, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова и Жоламан Шаршенбеков. Их присутствие вдохновляет молодежь. Я уверен, что подобные мероприятия помогают привить подрастающему поколению здоровый образ жизни", - отметил Эрмат Джумаев.

В соревнованиях приняли участие около 450 юных борцов со всей области. Они состязались в 12 весовых категориях - от 32 кг до 80 кг. Победителям и призерам вручили дипломы, медали и денежные призы.

На церемонии награждения присутствовали бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Узур Жусупбеков, участник Олимпиады в Париже Бекзат Алмаз уулу и борец вольного стиля Ислам Орозбеков. Тренеры отметили, что приглашение чемпионов на такие турниры оказывает мощный мотивационный эффект на молодых спортсменов.

По словам Узура Жусупбекова, подобные соревнования должны проводиться регулярно, чтобы воспитывать будущих чемпионов.

"Я сам тренировался в этом зале в Таласе. Турниры проходили, но не регулярно. Надеюсь, Кубок "Альянс Алтын" станет ежегодным, и я с удовольствием буду приезжать поддерживать ребят", - заявил спортсмен.

Представители компании "Альянс Алтын" подтвердили, что планируют проводить этот турнир на постоянной основе, чтобы укреплять интерес молодежи к спорту и развивать борьбу в регионе.