Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.22 - 91.12

Как USAID разваливает государства

53  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце января новый президент США – Дональд Трамп – издал указ о приостановке работы USAID на 90 дней.

"Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!" - написал он в социальной сети Truth Social.

И действительно, с помощью USAID те, кто там работал – обогатились. Так, например, выяснилось, что состояние экс–главы USAUD Саманты Пауэр увеличилось за три года на $23,3 млн при зарплате $180 тыс. в год.

Организация USAID развернула активную деятельность во всех постсоветских странах. Однако в 2012 году работа этой структуры была остановлена в России. И вся "демократичная" помощь пошла на Украину. Видимо, с удвоенной или даже утроенной силой. По последним данным, USAID с 2023 года потратило на Украину 35 млрд долларов. Около 80% украинских СМИ в последние годы получали средства за счет USAID, рассказывала глава украинской общественной организации "Институт массовой информации" Оксана Романюк в эфире местного радио Hromadske, передало ТАСС.

"По сути, вся роль USAID и соросят (так на Украине называют получающих финансирование из фондов американского миллиардера Джорджа Сороса , – ред.) в Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путем оболванивания населения и убеждения, что мы победим", – написал  депутат Верховной рады Александр  Дубинский в своем Telegram-канале.

...А кто это сделал?

Буквально недавно ЦИК РФ заявлял, что "уши агентства торчат" из всех цветных революций и акций протеста, произошедших в разных частях мира.

"Они без зазрения совести вмешиваются во внутренние дела стран, занимаются преследованием любых несогласных с их политикой, разжиганием розни и прочими, безусловно, абсолютно антидемократическими вещами <...>. В результате американская власть наступила на свои же грабли, в панике пытаясь обуздать созданного ею же самой демократического монстра. Похоже, ей это удалось, но расслабляться нам точно не стоит. Ведь разгребать их деяния предстоит еще долгое время", - говорится в сообщении.

Таких примеров достаточно, например, в Грузии. По словам грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в стране много богатых НПО, которые используются USAID.

"Есть в Грузии самые богатые НПО, которые напрямую использовались для организации революции. Этот процесс продолжается и по сей день. Это своего рода продолжение начавшихся процессов", – заявил Кобахидзе.

Помимо Грузии и Украины, USAID "отметилось" ещё в Кыргызстане. В 2015 году, например, по линии USAID в стране работало 25 программ агентства с общей суммой свыше 195 миллионов долларов. Всего же, по данным, опубликованным на американском ресурсе, за 20 лет USAID профинансировало программы в Кыргызстане на 724 миллиона долларов.

По утверждениям Илона Маска, USAID спонсировало оппозиционную деятельность и перевороты по всему миру. Архивированный сайт USAID за 2006 год с гордостью заявляет, что агентство "поддерживало" революции в Украине, Грузии, Ливане и Кыргызстане.

Гранты как из рога изобилия

В Казахстане, например, уже озаботились проблемой выделения помощи от USAID. Этот вопрос поднял депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов.

"В последние дни мы узнаем все новые и новые шокирующие подробности о деятельности USAID, Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималась финансируемым, цитирую, "вредоносных" проектов. Официальные лица, например, Илон Маск и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой управляют помешанные радикалы. В официальных заявлениях Белого дома конкретно утверждается, что Агентство USAID на всем протяжении не было подотчетно налогоплательщикам и направляло огромные суммы денег на абсурдные и вредоносные проекты", - заявил он.

И действительно, только в 2023 году на тот же Казахстан было выделено 500 тысяч долларов на программу "Power Central Asia". Не сказать, чтобы сумма большая, но заметная. В Узбекистан было направлено $3,5 млн на поддержку развития коммуникации национальных властей и повышения вовлеченности граждан. В Таджикистан - $4,9 млн на поддержку развития агросектора среди местных общин. Общие объемы поддержки на 2023-й в Узбекистан составили $52 млн, $32,5 млн было направлено в Казахстан, $88,5 млн - в Таджикистан, порядка $53,5 млн на Кыргызстан - и $4,8 млн - в Туркменистан.

Мало того, что USAID участвовало в подготовке революций по всему миру, оно ещё и лезло в госуправление. От реформ, предложенных организацией, например, пострадали образование и здравоохранение Кыргызстана. При финансовой поддержке USAID Кыргызстан решил перейти на 12-летнее обучение. Что касается здравоохранения: в 2013 году в Таджикистане заработала лаборатория биологической безопасности, созданная на базе Гастроэнтерологического института. Финансировали ее USAID и благотворительный фонд из Франции при поддержке ООН. А 10 лет спустя, в апреле 2023 года, USAID запустило пятилетний проект по ликвидации туберкулеза в Таджикистане на сумму 20 млн долларов в сотрудничестве с Республиканским центром защиты населения от туберкулеза (РЦЗНТ).

Эксперт по Центральной Азии Никита Мендкович считает, что сотрудничество с USAIID ничего хорошего странам не несёт.

"Сотрудничество с USAID - это игра с огнем. Это не благотворительный фонд, а агентство США, которок решает за рубежом задачи различных американских ведомств, включая армию и спецслужбы".

Собственно, по признанию Роберта Кеннеди-младшего (племянника президента США), перевороты делались в интересах ЦРУ.

"Наше правительство никогда нам этого не говорило. USAID, являющееся прикрытием для ЦРУ, вложило 5 млрд долларов в финансирование Евромайдана. Эти беспорядки привели к госперевороту против правительства Украины".

"Если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно?"

Исходя из изложенного, возникают вопросы. Первый: закроют ли USAID? Вероятнее всего. Второй: откажутся ли США от такого "помощника"? Очевидно, что нет. Глупо думать, что Америка не будет больше сеять свою демократию. Будет, ещё как будет. Только под другой вывеской. Может быть, Трампу и Маску нужно поставить подобное агентство на "республиканские рельсы"? И главное – кто придёт на место USAID? Это можкт быть как посольство США, так и старший брат Штатов – Великобритания. А англичанка умеет играть втихую и вдолгую.

Полина Беккер


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442781
Теги:
USAID, Великобритания, грант, переворот, Россия, США, Украина, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  