В конце января новый президент США – Дональд Трамп – издал указ о приостановке работы USAID на 90 дней.

"Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!" - написал он в социальной сети Truth Social.

И действительно, с помощью USAID те, кто там работал – обогатились. Так, например, выяснилось, что состояние экс–главы USAUD Саманты Пауэр увеличилось за три года на $23,3 млн при зарплате $180 тыс. в год.

Организация USAID развернула активную деятельность во всех постсоветских странах. Однако в 2012 году работа этой структуры была остановлена в России. И вся "демократичная" помощь пошла на Украину. Видимо, с удвоенной или даже утроенной силой. По последним данным, USAID с 2023 года потратило на Украину 35 млрд долларов. Около 80% украинских СМИ в последние годы получали средства за счет USAID, рассказывала глава украинской общественной организации "Институт массовой информации" Оксана Романюк в эфире местного радио Hromadske, передало ТАСС.

"По сути, вся роль USAID и соросят (так на Украине называют получающих финансирование из фондов американского миллиардера Джорджа Сороса , – ред.) в Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путем оболванивания населения и убеждения, что мы победим", – написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

...А кто это сделал?

Буквально недавно ЦИК РФ заявлял, что "уши агентства торчат" из всех цветных революций и акций протеста, произошедших в разных частях мира.

"Они без зазрения совести вмешиваются во внутренние дела стран, занимаются преследованием любых несогласных с их политикой, разжиганием розни и прочими, безусловно, абсолютно антидемократическими вещами <...>. В результате американская власть наступила на свои же грабли, в панике пытаясь обуздать созданного ею же самой демократического монстра. Похоже, ей это удалось, но расслабляться нам точно не стоит. Ведь разгребать их деяния предстоит еще долгое время", - говорится в сообщении.

Таких примеров достаточно, например, в Грузии. По словам грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в стране много богатых НПО, которые используются USAID.

"Есть в Грузии самые богатые НПО, которые напрямую использовались для организации революции. Этот процесс продолжается и по сей день. Это своего рода продолжение начавшихся процессов", – заявил Кобахидзе.

Помимо Грузии и Украины, USAID "отметилось" ещё в Кыргызстане. В 2015 году, например, по линии USAID в стране работало 25 программ агентства с общей суммой свыше 195 миллионов долларов. Всего же, по данным, опубликованным на американском ресурсе, за 20 лет USAID профинансировало программы в Кыргызстане на 724 миллиона долларов.

По утверждениям Илона Маска, USAID спонсировало оппозиционную деятельность и перевороты по всему миру. Архивированный сайт USAID за 2006 год с гордостью заявляет, что агентство "поддерживало" революции в Украине, Грузии, Ливане и Кыргызстане.

Гранты как из рога изобилия

В Казахстане, например, уже озаботились проблемой выделения помощи от USAID. Этот вопрос поднял депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов.

"В последние дни мы узнаем все новые и новые шокирующие подробности о деятельности USAID, Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималась финансируемым, цитирую, "вредоносных" проектов. Официальные лица, например, Илон Маск и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой управляют помешанные радикалы. В официальных заявлениях Белого дома конкретно утверждается, что Агентство USAID на всем протяжении не было подотчетно налогоплательщикам и направляло огромные суммы денег на абсурдные и вредоносные проекты", - заявил он.

И действительно, только в 2023 году на тот же Казахстан было выделено 500 тысяч долларов на программу "Power Central Asia". Не сказать, чтобы сумма большая, но заметная. В Узбекистан было направлено $3,5 млн на поддержку развития коммуникации национальных властей и повышения вовлеченности граждан. В Таджикистан - $4,9 млн на поддержку развития агросектора среди местных общин. Общие объемы поддержки на 2023-й в Узбекистан составили $52 млн, $32,5 млн было направлено в Казахстан, $88,5 млн - в Таджикистан, порядка $53,5 млн на Кыргызстан - и $4,8 млн - в Туркменистан.

Мало того, что USAID участвовало в подготовке революций по всему миру, оно ещё и лезло в госуправление. От реформ, предложенных организацией, например, пострадали образование и здравоохранение Кыргызстана. При финансовой поддержке USAID Кыргызстан решил перейти на 12-летнее обучение. Что касается здравоохранения: в 2013 году в Таджикистане заработала лаборатория биологической безопасности, созданная на базе Гастроэнтерологического института. Финансировали ее USAID и благотворительный фонд из Франции при поддержке ООН. А 10 лет спустя, в апреле 2023 года, USAID запустило пятилетний проект по ликвидации туберкулеза в Таджикистане на сумму 20 млн долларов в сотрудничестве с Республиканским центром защиты населения от туберкулеза (РЦЗНТ).

Эксперт по Центральной Азии Никита Мендкович считает, что сотрудничество с USAIID ничего хорошего странам не несёт.

"Сотрудничество с USAID - это игра с огнем. Это не благотворительный фонд, а агентство США, которок решает за рубежом задачи различных американских ведомств, включая армию и спецслужбы".

Собственно, по признанию Роберта Кеннеди-младшего (племянника президента США), перевороты делались в интересах ЦРУ.

"Наше правительство никогда нам этого не говорило. USAID, являющееся прикрытием для ЦРУ, вложило 5 млрд долларов в финансирование Евромайдана. Эти беспорядки привели к госперевороту против правительства Украины".

"Если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно?"

Исходя из изложенного, возникают вопросы. Первый: закроют ли USAID? Вероятнее всего. Второй: откажутся ли США от такого "помощника"? Очевидно, что нет. Глупо думать, что Америка не будет больше сеять свою демократию. Будет, ещё как будет. Только под другой вывеской. Может быть, Трампу и Маску нужно поставить подобное агентство на "республиканские рельсы"? И главное – кто придёт на место USAID? Это можкт быть как посольство США, так и старший брат Штатов – Великобритания. А англичанка умеет играть втихую и вдолгую.

Полина Беккер