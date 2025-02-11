В Бишкеке подростка похитили, избили и ограбили

27 января в милицию поступило заявление о похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, двое неизвестных насильно посадили 17-летнего подростка в автомобиль марки Honda Fit, вывезли его, избили и открыто завладели телефоном iPhone 10 стоимостью 15 000 сомов.

Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 165 ч.2 ("Похищение человека") УК КР. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых: Б.С., 1996 года рождения и К.Н., 1999 года рождения. У них изъяты телефон и автомобиль.

Задержанных водворили в СИЗО №1 Бишкека сроком на два месяца. Следствие продолжается.