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В Бишкеке подростка похитили, избили и ограбили

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27 января в милицию поступило заявление о похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, двое неизвестных насильно посадили 17-летнего подростка в автомобиль марки Honda Fit, вывезли его, избили и открыто завладели телефоном iPhone 10 стоимостью 15 000 сомов.

Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 165 ч.2 ("Похищение человека") УК КР. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых: Б.С., 1996 года рождения и К.Н., 1999 года рождения. У них изъяты телефон и автомобиль.

Задержанных водворили в СИЗО №1 Бишкека сроком на два месяца. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/442785
Теги:
задержание, избиение, кража, несовершеннолетние, похищение, Бишкек
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