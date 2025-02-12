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МЧС устанавливает причины пожара в Институте кардиохирургии

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Министерство чрезвычайных ситуаций КР устанавливает причины пожара, произошедшего накануне в Научно-исследовательском институте кардиологии (НИИКХ) в Бишкеке.

Как сообщили в ведомстве, в данный момент в министерстве проходит коллегия. Все службы, которые работали на месте, отчитываются по ситуации.

Причины пожара выясняются.

Позже будет дана дополнительная информация.

Напомним, 11 февраля в НИИКХ произошел крупный пожар. На момент происшествия в здании Национального института кардиохирургии, сердца и трансплантации органов находилось всего 104 человека, из них 50 пациентов, включая 19 детей, 32 ухаживающих, 22 сотрудника. Двое детей погибли. МВД возбудило уголовное дело. Данное происшествие находится под личным контролем главы кабмина.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/442796
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, больница
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